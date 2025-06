La serie Dead or Alive Xtreme Venus Vacation ha avuto successo in occidente, nonostante non ci sia mai arrivata

Ormai la serie Dead or Alive è praticamente congelata a livello di nuovi picchiaduro, ma è molto attiva con gli spin-off softerotici, i Dead or Alive Xtreme. Stando a Yasunori Sakuda, il producer di Dead or Alive Xtreme Venus Vacation e Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme, la serie sta avendo un buon successo in occidente, relativamente alla sua nicchia. Comunque sia, il successo è stato tale da aver sorpreso gli sviluppatori stessi.

La parte migliore è però un'altra: non ne esistono delle versioni occidentali vere e proprie, con le originali che hanno il blocco regionale. Quindi, in teoria, non dovrebbero essere giocabili dalle nostre parti.