I fan di Zack Snyder hanno minacciato di bombardare di recensioni negative il nuovo Superman

C'è molto ottimismo riguardo al film e ai suoi incassi potenziali, ma c'è chi non è proprio contento: i fan di Zack Snyder, che hanno minacciato di bombardare di recensioni negative la nuova avventura dell'Uomo d'Acciaio . Il motivo principale è che vorrebbero che Henry Cavill tornasse a vestire il mantello di Superman, come nell'universo di Snyder.

L'universo cinematografico DC di Zack Snyder non ha prodotto buoni risultati, tanto che Warner gli ha messo fine senza troppi rimpianti, affidando il nuovo corso a James Gunn , regista di I Guardiani della Galassia e di molti altri film. L'11 luglio uscirà nei cinema Superman , il primo film del nuovo corso, in cui lo vedremo contro il suo acerrimo nemico, Lex Luthor, e lo vedremo interagire con altri eroi e cattivi DC, tra cui Hawkgirl e Mister Terrific.

Ritorsioni

In realtà le ritorsioni minacciate sono diverse, come elaborato in un vero e proprio piano d'azione pubblicato su Reddit: pubblicare spoiler ovunque, lasciare recensioni negative dove possibile e prenotare posti in sala senza alcuna intenzione di vedere effettivamente il film.

Gunn, di suo, non gli dà alcun peso, perché sa bene come il fan autore del piano faccia semplicemente parte di una minoranza molto rumorosa. "Lol, penso che sopravviveremo," ha risposto su Threads. "Non credo che le otto persone che ascoltano quel tizio (azzardo a dire che è un uomo) avranno un impatto sugli eventi."

La parte migliore è che mentre i fan di Snyder danno addosso al Superman di Gunn, Snyder lo ha avallato apertamente, facendosi fotografare con Gunn a inizio anno.

James Gunn e Zack Snyder insieme

Insomma, i due registi non si curano degli hater, anche perché pare che siano amici sin dal 2004, quando lavorarono insieme a Dawn of the Dead.