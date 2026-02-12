Castlevania Belmont's Curse è il nuovo Castlevania che tutti stavamo aspettando

Durante lo State of Play di febbraio è stato finalmente annunciato Castlevania: Belmont's Curse, un nuovo capitolo della serie Castlevania, assente da anni dai nostri schermi, se non con delle raccolte. Si tratta di un platform action 2D nato da una collaborazione tra Konami, Evil Empire (Dead Cells) e Motion Twin (Dead Cells, The Rogue Prince of Persia). Uscirà nel corso del 2026. L'avventura è ambientata nella Parigi del 1499, sprofondata nel caos dopo l'improvvisa comparsa di alcune mostruose creature. A fronteggiarle arriva l'erede di Trevor Belmont, con la fidata frusta sacra Vampire Killer.

La frusta torna al centro del gameplay e può essere usata non solo per combattere, ma anche per gli spostamenti. L'obiettivo degli sviluppatori è stato quello di rendere gli scontri più dinamici e tecnici. Non sarà però l'unica arma disponibile: nel trailer si intravede anche una spada, più immediata ma potente, e sono previste altre armi e abilità.

Il gioco ripropone gli elementi più amati di Castlevania. Il tutto è accompagnato da uno stile artistico inedito, più colorato ma fedele all'estetica gotica classica della saga, offrendo un modo nuovo di esplorare il mondo di Castlevania pur restando ancorato alle sue radici.