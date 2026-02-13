Marathon si è mostrato allo State of Play con un nuovo trailer che annuncia il Server Slam

Bungie lo aveva promesso tramite il proprio canale Discord e ha mantenuto la parola: Marathon è stato mostrato allo State of Play di Sony Interactive Entertainment.

Dal 26 febbraio 2026 al 2 marzo sarà attivo il Server Slam, ovvero una versione di prova per mettee sotto stress i server e fare gli ultimi accorgimenti prima del lancio.

I giocatrori PS Plus otterranno una serie di armi speciali basate su videogiochi di Sony, come Helldivers 2, Ghost of Yotei e Death Stranding 2.