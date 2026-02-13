2

Marathon si è mostrato allo State of Play con un nuovo trailer che annuncia il Server Slam

Bungie, come promesso, ha messo in mostra un nuovo trailer dedicato a Marathon, il suo sparatutto a estrazione. Vediamo il filmato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/02/2026
Dei soldati di Marathon
Marathon
Marathon
Articoli News Video Immagini

Bungie lo aveva promesso tramite il proprio canale Discord e ha mantenuto la parola: Marathon è stato mostrato allo State of Play di Sony Interactive Entertainment.

Dal 26 febbraio 2026 al 2 marzo sarà attivo il Server Slam, ovvero una versione di prova per mettee sotto stress i server e fare gli ultimi accorgimenti prima del lancio.

I giocatrori PS Plus otterranno una serie di armi speciali basate su videogiochi di Sony, come Helldivers 2, Ghost of Yotei e Death Stranding 2.

Il trailer di Marathon

Il filmato si focalizza nella prima fase in una presentazione narrativa del mondo di Marathon, facendoci intuire cosa è andato storto e cosa costringerà i giocatori a rischiare la pelle per recuperare risorse preziose.

Nella seconda parte, il trailer di Marathon ci permette di vedere qualche sequenza d'azione, sebbene a questo punto, così vicini al lancio, non sia più necessario porsi domande sull'opera.

Ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike Ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike

Vi ricordiamo infine che il Controller wireless PlayStation DualSense Edizione limitata di Marathon è disponibile in preordine su Amazon.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Marathon si è mostrato allo State of Play con un nuovo trailer che annuncia il Server Slam