Il Controller wireless PlayStation DualSense Edizione limitata di Marathon è disponibile in preordine su Amazon

Il nuovo DualSense a tema Marathon arriva in edizione limitata: un controller pensato per i fan PlayStation, perfetto per collezione e gioco, con uscita fissata a inizio marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   31/01/2026
Il DualSense Marathon

Il Playstation Controller wireless DualSense Marathon Edizione limitata per PS5 è disponibile su Amazon a 84,99€ per il preordine, con data d'uscita fissata al 5 marzo. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Si tratta di una limited edition ufficiale legata a Marathon, quindi l'appeal è doppio: da un lato avete tutte le funzioni classiche del DualSense, dall'altro un design pensato per distinguersi nella collezione, soprattutto se amate i controller a tema e le uscite speciali PlayStation. In più, essendo un preordine, vi permette di bloccare subito la disponibilità senza stare a rincorrere eventuali restock.

Design e caratteristiche

Dal punto di vista dell'esperienza d'uso restate nel territorio familiare del DualSense: ergonomia, batteria integrata, altoparlante e sensore di movimento. La differenza vera, qui, è l'identità visiva Marathon, che lo rende un pezzo ideale anche da esporre accanto alla console o in una postazione a tema.

La confezione del DualSense di Marathon
La confezione del DualSense di Marathon

Se vi interessa averlo al day one o se collezionate periferiche speciali PlayStation, questo è esattamente il tipo di prodotto che conviene bloccare appena lo vedete disponibile.

