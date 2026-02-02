Super Mario Galaxy Il Film potrebbe avere un posto di rilievo fra i trailer al Super Bowl

Il Super Bowl LX si terrà questa domenica 8 febbraio e verrà trasmesso un po' in tutto il mondo, considerando la fama che ormai caratterizza questo evento diventato globale, nonostante sia legato soprattutto alla cultura popolare nord americana, riguardando il campionato interno di football americano.

Sembra che Super Mario Galaxy Il Film sia destinato a mostrarsi di nuovo, e in questo caso in grande stile con un posto di rilievo fra i trailer e gli spot del Super Bowl , notoriamente una vetrina in grado di fornire la massima visibilità vista la popolarità dell'evento.

Un grande evento mediatico

In base a quanto riferito da un report di Deadline, sembra in effetti che il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film sia destinato ad essere mostrato durante l'intervallo del Super Bowl, uno spazio solitamente utilizzato per pubblicità di alto profilo, con costi notevoli.

Tanto per avere un'idea, un spot di 30 secondi durante tale spazio in TV può raggiungere il nuovo record di 10 milioni di dollari di costo, ma per uno dei maggiori film in uscita nel prossimo periodo potrebbe essere una pubblicità ideale, dovendo peraltro presentarsi a un pubblico vasto.

Considerando che sono previsti trailer anche per Disclosure Day di Steven Spielberg, il film autobiografico di Michael Jordan, Toy Story 5 e The Mandalorian & Grogu, l'idea che possa esserci spazio anche per Super Mario Galaxy Il Film è alquanto verosimile, dopo che il film precedente ha raccolto ben 1,3 miliardi dollari al botteghino.