Super Mario Galaxy – Il Film torna a mostrarsi con un nuovo trailer ai The Game Awards

Il filmato continua dal finale del precedente trailer e mette in scena un Bowser Jr. agguerrito , armato del suo pennello magico, impegnato in una serrata battaglia contro Mario e Luigi nel tentativo di liberare il padre dalla prigionia.

Appuntamento nelle sale cinematografiche ad aprile

Super Mario Galaxy - Il Film è il nuovo capitolo della serie cinematografica nata dalla collaborazione tra Nintendo e Illumination, con protagonista l'idraulico più famoso del mondo. L'uscita nelle sale italiane è fissata per il 1° aprile 2026, in occasione del 40° anniversario di Super Mario Bros..

Il film riprende l'universo del celebre videogioco Super Mario Galaxy e lo trasporta sul grande schermo con un'avventura spaziale che spinge Mario oltre i confini del Regno dei Funghi. Questa volta l'eroe dovrà affrontare sfide cosmiche, esplorando galassie surreali e pianeti bizzarri, mentre Bowser trama un piano per conquistare l'intero universo. Al suo fianco non mancheranno Luigi, la Principessa Peach e nuovi alleati come Rosalinda, pronti a dare vita a un mix di azione frenetica e momenti comici.

Il cast vocale conferma Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy come Peach, Charlie Day nei panni di Luigi e Jack Black come Bowser. A loro si aggiungono Benny Safdie come Bowser Jr. e Brie Larson nel ruolo di Rosalinda, insieme ad altri nuovi personaggi che arricchiranno ulteriormente l'universo narrativo della saga.