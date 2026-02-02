Per il padre della serie Fallout, i videogiochi dovrebbero guardare ai giocattoli

Tim Cain, uno degli autori della serie Fallout, ritiene che esista una differenza fondamentale tra giocattoli e videogiochi, ma che i giochi potrebbero "trarre grande beneficio" dal guaredare ai giocattoli, adottandone alcune caratteristiche. Secondo Cain, alcuni dei titoli migliori in circolazione, come The Elder Scrolls V: Skyrim e Minecraft , già lo fanno.

Il video

Cain si è espresso sull'argomento in un nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, in cui ha analizzato le differenze fondamentali tra i due media: "Un gioco è qualcosa a cui giochi, mentre un giocattolo è qualcosa con cui giochi. Questa, secondo me, è la distinzione fondamentale tra giochi e giocattoli. I giochi hanno regole e obiettivi e, spesso, anche punteggi, vincitori e una conclusione".

E i giocattoli? "Un giocattolo è semplicemente 'questa cosa con cui puoi giocare'". Una distinzione che può sembrare ovvia, ma che diventa molto più interessante quando si riflette su come un videogioco possa funzionare, in parte, proprio come un giocattolo.

Cain porta l'esempio di Minecraft: "Se avete giocato a Minecraft, quasi sicuramente avete giocato a un gioco come se fosse un giocattolo. E penso che molti di voi lo giochino come faccio io: costruendo e creando liberamente, senza un obiettivo preciso se non la sopravvivenza".

Minecraft può essere giocato un po' come si vuole, sia cercando di arrivare all'obiettivo finale (l'uccisione dell'Ender Dragon), sia disinteressandosene completamente. Secondo Cain, la maggior parte delle persone lo vive principalmente come un giocattolo. "Molti giochi possono essere giocati in questo modo".

Un altro esempio è quello di Skyrim, che Cain definisce il suo "gioco di conforto", il "mac & cheese dei videogiochi". Pur avendo una storia e numerose missioni, spesso Cain lo avvia semplicemente per creare un nuovo personaggio e vagabondare per il mondo. "Ed è questo il punto che voglio sottolineare: io gioco spesso a Skyrim come fosse un giocattolo. Creo un personaggio e non gli assegno alcun obiettivo".

Secondo l'ex lead designer di Fallout, molti giocatori desiderano più esperienze di questo tipo, anche se non sempre se ne rendono conto. "Personalmente penso che i giochi migliori abbiano elementi da giocattolo: un modo di giocare libero, senza obiettivi prefissati, come quando io gioco a Skyrim. E credo che molti di voi vogliano la stessa cosa, anche se la descrivono in modo diverso". Spesso, spiega Cain, questo desiderio viene espresso come la voglia di esplorare fuori dai percorsi prestabiliti o di giocare senza essere guidati da missioni, obiettivi o trofei. "In realtà, quello che volete è un gioco con caratteristiche da giocattolo".

Detto questo, Cain ammette che introdurre questo tipo di caratteristiche richiede tante risorse economiche, un lusso che non tutti gli sviluppatori possono permettersi. Tuttavia, conclude riflettendo su ciò che direbbe al sé più giovane: "Se potessi tornare indietro nel tempo, direi: prova a inserire più elementi da giocattolo nei tuoi giochi. Crea più cose senza obiettivi e senza una fine. I videogiochi, in particolare, potrebbero davvero beneficiare di più elementi di questo tipo".