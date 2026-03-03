Marathon è sul podio dei più venduti su Steam

Marathon ha avuto vita dura finora, tra le diffidenza di alcuni videogiocatori, le accuse di plagio di alcuni elementi grafici confermatesi vere e alcuni test che hanno dato dei risultati non proprio confortanti. Bungie però ha lavorato duro per provare a raddrizzare le cose e pare che, dopo l'ultimo test, i primi risultati stiano arrivando, visto che il gioco si trova sul podio della classifica globale di Steam per ricavi .

Ce la farà?

Attualmente Marathon è in terza posizione considerando anche i titoli free-to-play, pur essendo ancora in prenotazione. Quindi lo troviamo sotto a Resident Evil Requiem e Counter-Strike 2, ma sopra a PUBG: Battlegrounds, Apex Legends e ARC Raiders.

La top 10 attuale di Steam

Se togliamo i titoli free-to-play, considerando quindi soltanto i Premium, Marathon si trova in seconda posizione. Non male, viste le difficoltà già elencate sopra.

Chiaramente non stiamo dicendo che è già un successo. Per una produzione simile non conta solo il lancio, ma anche la sopravvivenza nel tempo per essere definito tale, vista la sua natura di live service. Semplicemente, era interessante notare che, nonostante ci sia ancora molta diffidenza intorno al gioco, dopo l'ultima prova diretta molti sembrano aver deciso di dargli una possibilità.

Per il resto vi ricordiamo che Marathon sarà lanciato il 5 marzo 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 al prezzo di 39,99 euro. Si tratta di un extraction shooter multigiocatore in sviluppo da molti anni.