Marathon ha censurato "ARC Raiders" dalla chat, anche se solo per poco tempo

Sono in molti che stanno provando il videogioco e i fan si sono quindi rapidamente accorti di un dettaglio curioso: le parole " ARC Raiders " erano state censurate in chat.

Cosa è successo con la censura in Marathon

Come potete vedere ad esempio nel video qui sotto, se si scriveva il nome del gioco di Embark Studios il risultato era una serie di cancelletti, ovvero una totale censura delle due parole. Tutto ciò che si poteva fare era scrivere "ARC", "Raiders" o "ARCRaiders", il che è ovviamente un po' ridicolo visto quanto facilmente permette di aggirare il problema. La cosa curiosa è che giochi come CS:GO, Fortnite e Apex Legends non sono invece stati censurati.

In ogni caso, la censura è stata rimossa, come è stato mostrato dall'account ufficiale di Twitter "Marathon Development Team". Non è chiaro cosa sia successo, ma pare difficile che sia stato un errore. Probabilmente Bungie voleva evitare che il pubblico citasse ARC Raiders, che attualmente è uno dei suoi avversari più importanti sulla scena degli sparatutto da estrazione. Successivamente, quando la censura è diventata virale in rete, Bungie ha forse cambiato idea, per evitare critiche.

In ogni caso, Marathon sarà disponibile dal 5 marzo e per ora è partito con il piede giusto su Steam: ci sono oltre 140.000 giocatori simultanei per il Server Slam.