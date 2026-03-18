Marathon ha un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Bungie e Sony hanno pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Marathon, il nuovo extraction shooter disponibile da alcuni giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S, che a quanto pare è stato accolto in maniera molto positiva.

I giudizi riportati nel video vanno infatti dal "non riesco a smettere di giocarci" al "trasuda la magia di Bungie", da "uno spettacolo per gli occhi" a "masochisticamente divertente", da "le meccaniche sparatutto sono sublimi" a "devo essere onesto: sono assuefatto".

Il trailer, soprattutto nel finale, porta avanti una narrazione di rivalsa rispetto alle critiche che Marathon ha ricevuto per mesi prima del lancio, e che sembra siano state zittite dall'effettiva qualità del gioco, a detta di molti sorprendente.

Dopodiché, a prescindere dal responso della critica, è chiaro che il nuovo titolo sviluppato da Bungie dovrà dimostrare di sapersi difendere anche e sopratuttto sul piano delle vendite, e in tal senso i dettagli sono ancora scarsi.