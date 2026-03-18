Marathon ha un trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

Bungie e Sony hanno pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Marathon, il nuovo extraction shooter disponibile da alcuni giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S, che a quanto pare è stato accolto in maniera molto positiva.
I giudizi riportati nel video vanno infatti dal "non riesco a smettere di giocarci" al "trasuda la magia di Bungie", da "uno spettacolo per gli occhi" a "masochisticamente divertente", da "le meccaniche sparatutto sono sublimi" a "devo essere onesto: sono assuefatto".
Il trailer, soprattutto nel finale, porta avanti una narrazione di rivalsa rispetto alle critiche che Marathon ha ricevuto per mesi prima del lancio, e che sembra siano state zittite dall'effettiva qualità del gioco, a detta di molti sorprendente.
Dopodiché, a prescindere dal responso della critica, è chiaro che il nuovo titolo sviluppato da Bungie dovrà dimostrare di sapersi difendere anche e sopratuttto sul piano delle vendite, e in tal senso i dettagli sono ancora scarsi.
Voti positivi o negativi?
Come spesso accade nel caso delle esperienze live service, che vengono valutate dalla critica solo a lancio effettuato, per ovvi motivi, Marathon non vanta al momento una media fantastica su Metacritic, le recensioni sono ancora poche e le opinioni contrastanti.
Ci sono alcuni pareri molto positivi, appunto quelli riportati nel trailer, ma anche diverse voci molto critiche nei confronti di un prodotto che si trova solo all'inizio di un lungo percorso e dunque è immancabilmente destinato a crescere e migliorare da qui ai prossimi mesi e anni.