OpenAI presenta GPT 5.4 mini e nano, due modelli super veloci pensati per la programmazione

OpenAI ha introdotto due nuovi modelli ottimizzati per la programmazione e carichi di lavoro ad alto volume, ovvero GPT 5.4 mini e nano . Si tratta di due novità in grado di migliorare significativamente ragionamento, uso degli strumenti e attività con velocità superiori a 2x. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

GPT 5.4 mini e nano: a cosa servono e quali sono i benefici

Secondo quanto riportato da OpenAI, si tratta dei modelli compatti più capaci in assoluto. GPT-5.4 mini è pensato per carichi di lavoro in cui la latenza influisce sull'esperienza del prodotto. Di conseguenza, è un modello perfetto per programmazione e sotto-agenti che completano attività di supporto, nonché per applicazioni multimodali in grado di ragionare sulle immagini in tempo reale. In poche parole, può rispondere rapidamente e mantenere prestazioni elevate anche in contesti più complessi.

Alcune statistiche

Inoltre, è molto utile per sistemi che combinano modelli di dimensioni diverse, ed è disponibile da oggi nell'API, in Codex e su ChatGPT (per utenti Free e Go tramite la funzionalità "Thinking").

GPT-5.4 nano, invece, è la versione più piccola di GPT-5.4 ed è pensato per le attività in cui velocità e costo sono fondamentali. È dedicato alle attività di estrazione dei dati, ranking o funzioni di supporto più semplici. Questo modello è disponibile solo nell'API e costa 0,20 USD per 1M di token di input e 1,25 USD per 1M di token di output. Insomma, GPT-5.4 mini e nano puntano su efficienza e rapidità, offrendo le capacità del modello principale ma con costi più bassi, e sono ideali per applicazioni ad alto volume.