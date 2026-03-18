OpenAI presenta GPT 5.4 mini e nano, due modelli super veloci pensati per la programmazione

OpenAI ha introdotto due nuovi modelli ottimizzati per la programmazione e carichi di lavoro ad alto volume, ovvero GPT 5.4 mini e nano. Si tratta di due novità in grado di migliorare significativamente ragionamento, uso degli strumenti e attività con velocità superiori a 2x. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
GPT 5.4 mini e nano: a cosa servono e quali sono i benefici
Secondo quanto riportato da OpenAI, si tratta dei modelli compatti più capaci in assoluto. GPT-5.4 mini è pensato per carichi di lavoro in cui la latenza influisce sull'esperienza del prodotto. Di conseguenza, è un modello perfetto per programmazione e sotto-agenti che completano attività di supporto, nonché per applicazioni multimodali in grado di ragionare sulle immagini in tempo reale. In poche parole, può rispondere rapidamente e mantenere prestazioni elevate anche in contesti più complessi.
Inoltre, è molto utile per sistemi che combinano modelli di dimensioni diverse, ed è disponibile da oggi nell'API, in Codex e su ChatGPT (per utenti Free e Go tramite la funzionalità "Thinking").
GPT-5.4 nano, invece, è la versione più piccola di GPT-5.4 ed è pensato per le attività in cui velocità e costo sono fondamentali. È dedicato alle attività di estrazione dei dati, ranking o funzioni di supporto più semplici. Questo modello è disponibile solo nell'API e costa 0,20 USD per 1M di token di input e 1,25 USD per 1M di token di output. Insomma, GPT-5.4 mini e nano puntano su efficienza e rapidità, offrendo le capacità del modello principale ma con costi più bassi, e sono ideali per applicazioni ad alto volume.
Le ultime novità
Nel frattempo, OpenAI starebbe valutando di integrare il generatore video Sora direttamente in ChatGPT, rendendo la creazione di video con l'IA molto più accessibile.
Inoltre, GPT-5.3 Instant è stato aggiornato per ridurre i rifiuti non necessari o le risposte troppo moralistiche, mentre GPT-5.4 Thinking e Pro sono progettati per attività professionali e flussi di lavoro complessi, come vi abbiamo già spiegato poco fa.