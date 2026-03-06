Arriva GPT-5.4 Thinking, il modello IA di OpenAI che fa aggiungere dettagli mentre risponde

Il sistema viene distribuito in diverse varianti. Oltre alla versione standard, sono disponibili GPT-5.4 Thinking, progettato per i compiti che richiedono ragionamento articolato, e GPT-5.4 Pro, ottimizzato per prestazioni elevate . Questo per offrire maggiore flessibilità a sviluppatori e aziende che integrano questi strumenti nei propri servizi.

OpenAI ha annunciato GPT-5.4, un nuovo modello di base pensato per attività professionali e flussi di lavoro complessi. La società lo descrive come il modello più capace ed efficiente sviluppato finora per applicazioni legate alla produttività e all'analisi avanzata.

Le novità di GPT 5.4

La novità più interessante riguarda proprio il funzionamento della modalità Thinking. Questa si basa sul cosiddetto chain-of-thought, cioè la sequenza di passaggi logici che il modello utilizza per costruire la risposta. In pratica il sistema elabora un ragionamento esplicito, simile a una traccia di lavoro, che accompagna l'utente lungo le varie fasi della soluzione. Questo comportamento risulta particolarmente utile nelle attività che richiedono analisi approfondite, come la preparazione di documenti complessi, modelli finanziari o valutazioni legali.

Il modello non si limita insomma a fornire una risposta finale, ma espone il percorso logico che utilizza per arrivarci, mostrando le diverse fasi dell'elaborazione mentre affronta un problema.

Un elemento distintivo della nuova versione è la capacità di integrare informazioni aggiuntive mentre il modello sta già elaborando il problema. In contesti professionali è frequente ricevere nuovi dati durante lo sviluppo di un'analisi. GPT-5.4 Thinking è progettato per incorporare questi elementi nel ragionamento senza dover ricominciare l'elaborazione dall'inizio, rendendo il flusso di lavoro più flessibile.

OpenAI sottolinea anche miglioramenti sul fronte dell'efficienza. Il nuovo modello riesce a completare molte attività utilizzando un numero inferiore di token rispetto al predecessore GPT-5.2, riducendo il costo computazionale nelle applicazioni che fanno largo uso delle API.

Tra le caratteristiche tecniche più rilevanti c'è anche l'ampia finestra di contesto disponibile nella versione API. GPT-5.4 può gestire fino a 1 milione di token, permettendo di analizzare grandi quantità di testo all'interno della stessa richiesta. Questo parametro risulta particolarmente utile per chi lavora con documenti lunghi, dataset complessi o conversazioni estese.

Il modello ha ottenuto risultati elevati anche nei benchmark utilizzati per valutare l'interazione con ambienti digitali. Nei test OSWorld-Verified e WebArena Verified, dedicati all'uso del computer e del web, GPT-5.4 ha registrato punteggi record. Nel test GDPval sviluppato da OpenAI per simulare attività di knowledge work ha raggiunto l'83%.

Un'altra novità riguarda la gestione degli strumenti nelle API. Con il sistema chiamato Tool Search il modello può recuperare le definizioni degli strumenti solo quando servono, evitando di includere tutte le informazioni nei prompt di sistema. Questo approccio riduce il numero di token utilizzati e rende più veloci le richieste nei sistemi con molti strumenti disponibili.