Diablo 4: Lord of Hatred, la Stagione del Massacro si mostra in un video gameplay

Tra le nuove introduzioni ci sono quest dedicate al Paladino , nuovi oggetti e armi da raccogliere e vari eventi inediti che vanno ad arricchire le attività possibili all'interno del mondo di gioco.

La nuova stagione ha la data di uscita fissata per l' 11 marzo , con lancio precisamente previsto per le ore 18:00, dunque manca veramente poco all'avvio di questa nuova mandata di eventi e contenuti per Diablo 4, che introduce diverse novità interessanti.

Le novità della Stagione del Massacro

Nel video gameplay, riportato qui sotto, vediamo qualcosa di questi nuovi contenuti in arrivo all'interno di Diablo 4 con la Stagione del Massacro, in partenza dunque la settimana prossima e destinata a durare per le prossime settimane.

Anche in questo caso, attraverso il Pass Battaglia è possibile accedere a ulteriori ricompense e loot specifici per chi possiede il pacchetto in questione.

"Un demonologo ha richiesto il tuo aiuto per padroneggiare la sua arte oscura in preparazione all'inevitabile assalto di Mefisto a Sanctuarium. Grazie ai vostri esperimenti congiunti, hai acquisito la capacità di trasformarti nel Macellaio, un potere che puoi dominare solo in parte", questo è l'incipit narrativo della nuova stagione.

All'interno troviamo la possibilità di diventare il Macellaio seguendo una serie di istruzioni e raggiungendo determinati obiettivi e la possibilità di accedere alla Prova del Paladino, disponibile dall'11 al 18 marzo.

Inoltre, sono previsti nuovi eventi della Marea Infernale, PE crescenti a ogni uccisione, un nuovo tipo di spedizione nel nuovo Macello e ovviamente nuovi oggetti unici. Nei giorni scorsi abbiamo visto che Diablo 4: Lord of Hatred ottiene la nuova classe del Warlock e altre novità.