Annunciate le nuove cuffie Nothing Headphone (a): autonomia fino a 135 ore e colori vivaci

Insieme alla nuova serie di smartphone Nothing Phone (4a) e (4a) Pro, sono state presentate anche le nuove cuffie Headphone (a) , dal design piuttosto particolare e unico nel suo genere. Dopo aver condiviso un teaser qualche giorno fa, mostrando le cuffie in una tonalità bicolore giallo-grigio, adesso sono stati svelati tutti i dettagli con caratteristiche, modalità e prezzi ufficiali.

Le caratteristiche

Il tratto distintivo di Nothing è da sempre il suo design inconfondibile. In questo caso le cuffie hanno una forma squadrata con cuscinetti in memory foam traspirante. Pesano 310 grammi e hanno una certificazione IP52 contro acqua e polvere. Il vero punto di forza è però la batteria, con una capacità di 1.060 mAh che garantisce un'autonomia di 135 ore con cancellazione del rumore disattivata (75 ore con ANC attivata).

Nothing Headphone (a)

Come su Headphone (1), anche in questo caso sono presenti tasti fisici che consentono di regolare il volume, cambiare la modalità dell'ANC o controllare la riproduzione dei contenuti in modo rapido e semplice (Roller, Paddle e Button). Quest'ultimo può trasformarsi anche in un controllo remoto per scattare foto, grazie alla modalità Camera Shutter. Troviamo inoltre driver da 40mm, supporto Hi-Resolution Audio Wireless e il codec LDAC, per offrire un'esperienza audio ancora più precisa e convincente.

Le cuffie nella colorazione rosa

Come anticipato, la cancellazione adattiva del rumore è strutturata in tre varianti: low, mid e high, con la possibilità di passare alla modalità Transparency e Hybrid ANC per adattare la cancellazione del rumore in tempo reale e in base all'ambiente circostante. A contribuire è l'equalizzatore a 8 bande, che consente agli utenti di creare veri e propri preset personalizzati in base alle proprie preferenze o esigenze.