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I server di Marathon e Destiny 1 e 2 sono offline: Bungie sta indagando

Bungie ha confermato che i server di Marathon e Destiny 2 non stanno funzionando come dovrebbero in questo momento e che sta indagando la questione. Aggiornerà i giocatori quanto prima.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/05/2026
Un soldato di Marathon
Marathon
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Se state cercando di connettervi a Marathon o Destiny 2 e state avendo delle difficoltà, sappiate che non siete gli unici. Pare infatti che ci siano dei problemi con i server ma la ragione non è ancora stata chiarita.

Bungie ha confermato il tutto tramite i social media: vediamo i dettagli confermati.

I problemi di Marathon e Destiny

Tramite l'account ufficiale Bungie Server Status su Twitter, gli autori hanno spiegato: "Siamo consapevoli dei problemi che stanno affliggendo l'accesso a Destiny, Destiny 2 e Marathon. Il nostro team sta attualmente investigando".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La comunicazione è arrivata alle 11:08 del 26 maggio 2026 e, al momento della scrittura, non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali. Non sappiamo quindi perché l'accesso è impossibile, ma potrebbe essere causa di un attacco dall'esterno oppure un semplice problema del fornitore dei server.

I fan di Destiny 2 si stanno sfogando nelle recensioni di Marathon per la fine del supporto I fan di Destiny 2 si stanno sfogando nelle recensioni di Marathon per la fine del supporto

Ricordiamo poi che oggi dovrebbe avvenire una manutenzione di Marathon, ma non è detto che il team abbia modo di eseguirla considerando il problema con i server, quindi il tutto potrebbe essere rimandato di alcune ore oppure direttamente a domani.

Infine, segnaliamo che Marathon riceverà nuove modalità PvE e PvP nella Stagione 2. Diteci, state giocando ai titoli di Bungie in questo periodo?

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