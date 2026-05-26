0

Resonance: A Plague Tale Legacy è in preordine su Amazon: è ambientato 15 anni prima di A Plague Tale Requiem

Tra le proposte di Amazon troviamo anche il preordine di Resonance: A Plague Tale Legacy per PS5, nuovo gioco ambientato anni prima di Requiem, in cui vestirai i panni di Sophia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/05/2026
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
News Video Immagini

Su Amazon è già possibile preordinare Resonance: A Plague Tale Legacy per PS5 a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, in questo caso con una data indicativa (31 dicembre 2026). Ti aggiorneremo con ulteriori dettagli ovviamente. Nel frattempo, vediamo ulteriori informazioni affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova avventura tra combattimento, mito e destino

Si tratta di un prequel ambientato 15 anni prima degli eventi di A Plague Tale: Requiem. Vestirai i panni di Sophia, una giovane predatrice in fuga che dovrà svelare i segreti del suo passato. Questo viaggio la condurrà sull'Isola del Minotauro, tra prove mortali, sentieri insidiosi, enigmi e nemici da affrontare.

Gli autori di Resonance: A Plague Tale Legacy parlano di Sophia Gli autori di Resonance: A Plague Tale Legacy parlano di Sophia

Se cerchi un gioco che mescoli azione, esplorazione e risoluzione di enigmi, questo titolo potrebbe interessarti. Inoltre, potrai affrontare viaggi temporali scoprendo una storia inedita. Ricordiamo che il gioco è in preordine.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resonance: A Plague Tale Legacy è in preordine su Amazon: è ambientato 15 anni prima di A Plague Tale Requiem