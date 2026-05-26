Resonance: A Plague Tale Legacy è in preordine su Amazon: è ambientato 15 anni prima di A Plague Tale Requiem

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Una nuova avventura tra combattimento, mito e destino
Si tratta di un prequel ambientato 15 anni prima degli eventi di A Plague Tale: Requiem. Vestirai i panni di Sophia, una giovane predatrice in fuga che dovrà svelare i segreti del suo passato. Questo viaggio la condurrà sull'Isola del Minotauro, tra prove mortali, sentieri insidiosi, enigmi e nemici da affrontare.
Se cerchi un gioco che mescoli azione, esplorazione e risoluzione di enigmi, questo titolo potrebbe interessarti. Inoltre, potrai affrontare viaggi temporali scoprendo una storia inedita. Ricordiamo che il gioco è in preordine.
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