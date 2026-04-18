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Resonance: A Plague Tale Legacy si mostra in nuove immagini con Sophia a Venezia

Vediamo tre nuove immagini di Resonance: A Plague Tale Legacy pubblicate a sorpresa da Asobo, che mostrano la protagonista Sophia in azione a Venezia, con vari scorci della città.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/04/2026
Resonance: A Plague Tale Legacy, un'immagine di Sophia a Venezia

È un po' di tempo che non si parla di Resonance: A Plague Tale Legacy, ovvero praticamente dalla sua prima presentazione, dunque risulta particolarmente interessante dare un'occhiata a queste nuove immagini pubblicate da Asobo Studios e Focus Entertainment, che mostrano Sophia in azione a Venezia.

Il gioco ha un'ambientazione chiaramente mediterranea, ma finora l'avevamo visto più concentrato sugli scenari intorno alla Grecia, considerando che l'obiettivo di Sophia sembra sia l'Isola del Minotauro, dove dovrà affrontare un'antica e inquietante minaccia, ma evidentemente la storia si estende su varie aree geografiche.

Tra queste, a quanto pare, c'è anche Venezia: in effetti, essendo Sophia una piratessa ed esperta navigatrice, è probabile che abbia a che fare con la celebre città italiana, e nelle immagini riportate sotto la vediamo alle prese con varie situazioni.

Strade, tetti e canali di Venezia

Il post su Instagram da parte dell'account ufficiale di Asobo mostra tre nuove immagini per Resonance: A Plague Tale Legacy, con il commento: "Nel suo viaggio per scoprire i segreti del suo passato, Sophia vi porterà attraverso le strade, i tetti e i canali di Venezia".

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Tutto questo ci riporta un po' alla memoria Assassin's Creed 2, o anche il vecchio Tomb Raider 2, ma siamo curiosi di vedere l'interpretazione di Venezia da parte di Asobo, considerando anche il gameplay peculiare della serie.

Resonance: A Plague Tale Legacy mostra qualcosa di completamente nuovo nell'universo creato da Asobo Resonance: A Plague Tale Legacy mostra qualcosa di completamente nuovo nell'universo creato da Asobo

In effetti, dall'annuncio di Resonance: A Plague Tale Legacy, avvenuto lo scorso giugno durante la Summer Game Fest con un primo trailer, non abbiamo praticamente avuto altre informazioni su questo interessante gioco, seguito di A Plague Tale: Innocence e A Plague Tale: Requiem in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S e previsto al lancio direttamente su Game Pass.

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