Resonance: A Plague Tale Legacy si mostra in nuove immagini con Sophia a Venezia

È un po' di tempo che non si parla di Resonance: A Plague Tale Legacy, ovvero praticamente dalla sua prima presentazione, dunque risulta particolarmente interessante dare un'occhiata a queste nuove immagini pubblicate da Asobo Studios e Focus Entertainment, che mostrano Sophia in azione a Venezia.

Il gioco ha un'ambientazione chiaramente mediterranea, ma finora l'avevamo visto più concentrato sugli scenari intorno alla Grecia, considerando che l'obiettivo di Sophia sembra sia l'Isola del Minotauro, dove dovrà affrontare un'antica e inquietante minaccia, ma evidentemente la storia si estende su varie aree geografiche.

Tra queste, a quanto pare, c'è anche Venezia: in effetti, essendo Sophia una piratessa ed esperta navigatrice, è probabile che abbia a che fare con la celebre città italiana, e nelle immagini riportate sotto la vediamo alle prese con varie situazioni.