Splinter Cell Remake rinviato, Ghost Recon in arrivo e Far Cry nei guai? Voci assortite su Ubisoft

Premettiamo che sono tutte voci di corridoio assolutamente non confermate, ma è interessante prendere in considerazione le indiscrezioni su Ubisoft svelate dal noto giornalista Tom Henderson durante il recente podcast di Insider-Gaming, che riguardano diversi giochi molto attesi.

Si parla per esempio di un rinvio per Splinter Cell Remake: il progetto di rilancio della serie di sparatutto tattici, atteso ormai da parecchi anni dagli appassionati, sembra non riuscire ad arrivare a conclusione. Secondo Henderson, che cita fonti vicine alla questione ma non meglio definite, il gioco sarebbe ancora in sviluppo ma posticipato internamente.

Splinter Cell Remake era stato annunciato con un trailer ormai quasi cinque anni fa: era il dicembre del 2021 e il progetto sembrava già in corso, ma in seguito sono emersi diversi problemi, cambi di scrittura e director che hanno allungato i tempi a dismisura.