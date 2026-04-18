Splinter Cell Remake rinviato, Ghost Recon in arrivo e Far Cry nei guai? Voci assortite su Ubisoft

Premettiamo che sono tutte voci di corridoio assolutamente non confermate, ma è interessante prendere in considerazione le indiscrezioni su Ubisoft svelate dal noto giornalista Tom Henderson durante il recente podcast di Insider-Gaming, che riguardano diversi giochi molto attesi.
Si parla per esempio di un rinvio per Splinter Cell Remake: il progetto di rilancio della serie di sparatutto tattici, atteso ormai da parecchi anni dagli appassionati, sembra non riuscire ad arrivare a conclusione. Secondo Henderson, che cita fonti vicine alla questione ma non meglio definite, il gioco sarebbe ancora in sviluppo ma posticipato internamente.
Splinter Cell Remake era stato annunciato con un trailer ormai quasi cinque anni fa: era il dicembre del 2021 e il progetto sembrava già in corso, ma in seguito sono emersi diversi problemi, cambi di scrittura e director che hanno allungato i tempi a dismisura.
Cosa bolle nella pentola di Ubisoft
Secondo Henderson, il remake ora sarebbe previsto per il 2027, ma ovviamente non c'è nulla di certo, anche perché nei recenti licenziamenti di Ubisoft Toronto pare ci fossero parecchi membri dello studio dedicato al gioco.
Secondo quanto riferito nel podcast, il prossimo grosso gioco di Ubisoft dopo Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced, di cui di recente è trapelata la possibile data di uscita, dovrebbe essere un nuovo Ghost Recon, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.
Nel frattempo, sembra che il nuovo Far Cry stia "attraversando l'inferno", a indicare uno sviluppo complicato per qualche motivo e che determina ulteriori incertezze sull'uscita, mentre il progetto di remake di Rayman starebbe invece procedendo bene.