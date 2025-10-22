Il remake di Splinter Cell ha perso di nuovo il Game Director: vedremo mai il gioco?

Splinter Cell non è certamente una saga fortunata e il remake in sviluppo presso Ubisoft lo dimostra ancora una volta: pare infatti che il gioco abbia perso ancora una volta il proprio director , ritrovandosi quindi senza una guida.

Cosa sappiamo sulla proposta di lavoro di Splinter Cell remake

Secondo quanto segnalato da Tech4Gamers, Ubisoft ha pubblicato una proposta di lavoro per il ruolo di Game Director presso Ubisoft Toronto, dedicata la remake di Splinter Cell. La descrizione della posizione lavorativa afferma che la persona scelta diverrebbe parte del team di sviluppo di Splinter Cell, guidando i dipendenti e ideando le nuove funzionalità per il gioco.

La proposta di lavoro di Splinter Cell remake

Al momento della scrittura la proposta di lavoro è stata eliminata da Ubisoft e non è più visibile, ma Tech4Gamers ha preventivamente fatto una istantanea della schermata e ha condiviso la descrizione. Il fatto che sia stata rimossa potrebbe indicare che Ubisoft ha trovato la persona giusta oppure che non voglia rendere troppo pubblica (senza successo) la questione.

Ricordiamo che nel 2022 David Grivel, l'originale Director del remake di Splinter Cell, ha lasciato la compagnia. Ora, il secondo Director non è più parte del team, anche se il questo caso non sappiamo il motivo o i dettagli. Non ci resta che attendere novità a riguardo, perlomeno il remake di Splinter Cell sembra davvero impressionante, secondo un leaker.