Il remake di Splinter Cell ha ritrovato il suo primo game director: David Grivel, che aveva abbandonato il progetto nel 2022, ha annunciato di essere tornato a dirigere il rifacimento del grande classico prodotto da Ubisoft.

"Oggi sono davvero, davvero felice di annunciare di essere tornato tra le fila di Ubisoft Toronto nel ruolo di game director per il remake di Splinter Cell!", ha scritto Grivel in un post pubblicato su LinkedIn. "Per me si tratta di un team e di un progetto molto speciali."

Come sappiamo, alcune settimane fa il gioco ha perso il suo secondo game director e la casa francese ha pubblicato un annuncio per trovarne un altro, dunque immaginiamo che Grivel si sia candidato per la posizione e sia stato accolto a braccia aperte dall'azienda.

Quella che sembrava davvero una brutta notizia per il remake potrebbe dunque essersi trasformata in un risvolto positivo, vista la passione che il ritrovato game director nutre per il franchise e la sua grande esperienza.