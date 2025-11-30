17

Steam spiega perché ha bandito Horses, GOG si schiera con il team

Steam ha rilasciato una nota al fine di spiegare i motivi per cui Horses è stato bandito dalla piattaforma Valve, mentre GOG si è schierata con il team italiano Santa Ragione: pubblicherà il gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/11/2025
Uno dei personaggi di Horses
Steam ha spiegato perché ha bandito Horses, il nuovo horror sviluppato dal team italiano Santa Ragione, che per via di questo impedimento rischia il tracollo. Altre realtà, tuttavia, si sono schierate con lo studio; a cominciare da GOG, che pubblicherà il gioco senza problemi.

"Abbiamo esaminato Horses nel 2023", ha dichiarato Valve. "All'epoca, lo sviluppatore aveva indicato in Steamworks una data di uscita prevista per pochi mesi dopo. In base ai contenuti mostrati sulla pagina del negozio, abbiamo detto allo sviluppatore che avremmo dovuto esaminare la build del gioco."

"A volte succede, quando ciò che appare sulla pagina del negozio solleva dubbi sul fatto che il titolo possa non rientrare nelle nostre linee guida. Dopo che il nostro team ha giocato la build ed esaminato i contenuti, abbiamo fornito allo sviluppatore un feedback sul motivo per cui non potevamo distribuire Horses su Steam, in conformità con le nostre regole e linee guida."

"Poco dopo lo sviluppatore ci ha chiesto di riconsiderare la valutazione, e il nostro team interno di revisione dei contenuti ne ha discusso a lungo, comunicando poi allo sviluppatore la decisione finale: non avremmo distribuito il gioco su Steam."

Insomma, a quanto pare l'esperienza di Horses include elementi che, come ha spiegato Valve, non sono conformi alle regole e alle linee guida di Steam.

GOG invece è orgogliosa di pubblicarlo

Il rifiuto da parte di Steam non ha influenzato piattaforme come GOG, che invece lo pubblicheranno senza farsi problemi. "Siamo orgogliosi di dare una casa a Horses su GOG, offrendo ai giocatori un altro modo per godersi il gioco", si legge in una nota dello store.

"Abbiamo sempre creduto che i giocatori dovrebbero poter scegliere le esperienze che parlano loro. Per supportare lo studio Santa Ragione in questo momento difficile, abbiamo deciso di lanciare oggi le prenotazioni di Horses: prendete la vostra copia e celebrate la loro creatività!"

