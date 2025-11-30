Bayonetta? Jennifer Hale sarebbe entusiasta di interpretarla ancora

Jennifer Hale sarebbe entusiasta di interpretare ancora Bayonetta in un nuovo capitolo della serie SEGA, nonostante le polemiche che hanno fatto seguito all'addio della voce originale del personaggio, Hellena Taylor.
"Mi piacerebbe tantissimo interpretare di nuovo Bayonetta", ha detto l'attrice, "sebbene in tutta quella storia io sia praticamente finita sotto un treno. Non potevo neppure parlare in mia difesa perché ero vincolata non da uno, bensì da due NDA."
"Alla fine mi è stato consentito di rilasciare una dichiarazione, cosa che ho apprezzato, e ho potuto presentare i fatti. Sono state dette alcune cose spiegando che si trattava della verità, ma erano false."
Del resto, ha continuato Hale, "non avrei mai accettato un ruolo a quelle condizioni: prima dell'audizione ho controllato tutto con attenzione, e il director è una persona di cui mi fido."
Bayonetta 4 si farà?
Come saprete, Bayonetta festeggia quest'anno il suo quindicesimo anniversario e sarebbe bello concludere le celebrazioni con un annuncio; magari nel corso dei The Game Awards, che verranno trasmessi nella notte fra l'11 e il 12 dicembre.
"Interpretare Bayonetta è stato divertentissimo e la community mi ha accolto a braccia aperte", ha continuato Jennifer Hale, "soprattutto dopo che le polemiche si sono dissipate e i fatti sono venuti alla luce."
"Non è stato certamente piacevole venire tirata in mezzo in quel modo, ma sono felice di essere riuscita a uscirne." Ora però bisognerà capire se e quando l'attrice tornerà a vestire i panni della celebre strega guerriera per una nuova avventura.