Bayonetta? Jennifer Hale sarebbe entusiasta di interpretarla ancora

Jennifer Hale sarebbe entusiasta di interpretare ancora Bayonetta in un nuovo capitolo della serie SEGA, nonostante le polemiche che hanno fatto seguito all'addio della voce originale del personaggio, Hellena Taylor.

"Mi piacerebbe tantissimo interpretare di nuovo Bayonetta", ha detto l'attrice, "sebbene in tutta quella storia io sia praticamente finita sotto un treno. Non potevo neppure parlare in mia difesa perché ero vincolata non da uno, bensì da due NDA."

"Alla fine mi è stato consentito di rilasciare una dichiarazione, cosa che ho apprezzato, e ho potuto presentare i fatti. Sono state dette alcune cose spiegando che si trattava della verità, ma erano false."

Del resto, ha continuato Hale, "non avrei mai accettato un ruolo a quelle condizioni: prima dell'audizione ho controllato tutto con attenzione, e il director è una persona di cui mi fido."