Fra i giochi in uscita a dicembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2 spicca ovviamente Metroid Prime 4: Beyond, un titolo che gli appassionati della saga aspettavano da anni e che si prepara finalmente al debutto, puntando a coinvolgerci in una nuova ed entusiasmante avventura nell'avanzata armatura ad alta tecnologia della cacciatrice di taglie Samus Aran. Sono tuttavia numerose e davvero interessanti le produzioni su cui potremo mettere le mani nei prossimi giorni: dal promettente picchiaduro a scorrimento Marvel Cosmic Invasion alla versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, dal curioso Let It Die: Inferno alle edizioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Red Dead Redemption. Avremo la possibilità di immergerci nelle grandi atmosfere di Octopath Traveler 0 o di salire su uno dei tantissimi aerei di Microsoft Flight Simulator 2024, un'altra esclusiva Xbox al debutto su PS5; oppure ancora potremo cimentarci con esperienze bizzarre come Skate Story, Unbeatable o Terminator 2D: No Fate.

Marvel Cosmic Invasion In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NS2 il 1 dicembre Sviluppato da Tribute Games, gli autori di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Marvel Cosmic Invasion ribadisce una formula che negli ultimi anni sta godendo di un entusiasmante rilancio, quella dei picchiaduro a scorrimento con grafica in pixel art, per coinvolgerci in un'esperienza che attinge a piene mani dallo sconfinato universo narrativo creato da Marvel. Eroi e villain di Marvel Cosmic Invasion si scontrano Quando infatti il potentissimo Annihilus decide di organizzare un'invasione su larga scala, scatenando i suoi sterminati sciami e trovando peraltro il supporto di alcuni fra i più pericolosi villain dell'universo, gli eroi della Terra si uniscono per rispondere in maniera adeguata e dare il via a una battaglia che deciderà il destino del cosmo intero. Al comando di personaggi come Captain America, Spider-Man, Iron Man e Wolverine, ma anche di figure meno conosciute come Nova, Cosmic Ghost Rider, Silver Surfer e She-Hulk, dovremo affrontare una campagna caratterizzata da missioni man mano più complesse, con una struttura a bivi che spinge la rigiocabilità e la possibilità di combattere insieme ai nostri amici. Captain America e Wolverine alle prese con un boss di Marvel Cosmic Invasion Il fulcro del gioco è infatti rappresentato da una modalità cooperativa sia in locale che online, che consente a un massimo di quattro utenti di unirsi alla partita e uscirne quando desiderano, grazie all'impostazione drop-in / drop-out che riprende la grande tradizione degli arcade a cui questo nuovo, promettente tie-in si ispira in maniera limpidissima. Abbiamo provato Marvel Cosmic Invasion qualche settimana fa.

Assassin's Creed Shadows In uscita su NS2 il 2 dicembre Dopo l'eccezionale conversione di Star Wars Outlaws, tutti gli occhi sono puntati sull'edizione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows, l'ultimo capitolo della celebre saga Ubisoft che ci conduce nel Giappone feudale per raccontare la storia di Naoe e Yasuke: due personaggi giocabili caratterizzati da stili di lotta agli antipodi, che puntano rispettivamente sulla furtività e sulla potenza. Naoe contempla il panorama in Assassin's Creed Shadows Particolarmente complesso sul piano tecnico per via del suo suggestivo e sconfinato open world, pieno di cose da fare e da vedere, e proprio per questo un fondamentale banco di prova per le capacità della nuova console ibrida giapponese, Shadows realizza finalmente il sogno di tantissimi appassionati della saga, che chiedevano da tempo di poter visitare questa ambientazione storica. Assassin's Creed Shadows: tutti i dettagli e gli easter egg che stavano nell'ombra La struttura si rifà alla tradizione del franchise, con un gran numero di missioni principali e secondarie che tuttavia potremo affrontare al comando di uno qualsiasi dei due protagonisti, scegliendo dunque Naoe per un approccio silenzioso, che predilige l'azione stealth, oppure caricando a testa bassa i nostri avversari grazie alla forza e all'equipaggiamento di Yasuke. Yasuke si appresta a combattere in Assassin's Creed Shadows Il risultato finale di questi sforzi, come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di Assassin's Creed Shadows, è un mix che mette insieme elementi classici e moderni, travolgendoci con una quantità enorme di contenuti e portando sullo schermo un Giappone convincente, vivo, sanguinoso e spietato.

Red Dead Redemption In uscita su PS5, Xbox Series X|S e NS2 il 2 dicembre In casa Rockstar qualcosa finalmente si muove sul fronte degli aggiornamenti per le piattaforme di attuale generazione, e pur con un innegabile ritardo eccoci a dare il benvenuto alle versioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 della remaster di Red Dead Redemption, il grande classico ambientato durante gli ultimi, difficili anni di quello che una volta era conosciuto come il "selvaggio West". John Marston affronta uno scontro a fuoco in Red Dead Redemption Forte di una risoluzione aumentata, un frame rate che raggiunge i 60 fotogrammi al secondo e un'effettistica migliorata, l'appassionante epopea dell'ex fuorilegge John Marston si accinge a tornare sui nostri schermi in una veste fluida e convincente, con il suo open world sicuramente datato ma ancora capace di raccontare storie emozionanti. Durante la lunga campagna del gioco ci troveremo a interagire con tanti personaggi di spessore mentre avremo il compito di dare la caccia agli ex componenti della vecchia banda criminale di cui Marston faceva parte, sotto la minaccia dei federali: un destino terribile per il protagonista dell'avventura, tormentato tanto dal passato quanto dal presente. Gli zombie dell'espansione Undead Nightmare di Red Dead Redemption A rendere ancora più interessante la riedizione troviamo l'espansione Undead Nightmare, inclusa nel pacchetto, con la sua storia horror alternativa in cui dovremo affrontare orde di zombie e salvare le persone in preda al panico: abbiamo parlato anche di questo nella nostra recensione della remaster di Red Dead Redemption.

Let it Die: Inferno In uscita su PC e PS5 il 3 dicembre Let It Die: Inferno segna il ritorno dell'action survival creato originariamente da Suda51, che con i suoi primi due capitoli è stata capace di coinvolgere oltre nove milioni di giocatori: una base solidissima, che sarebbe stato un peccato dissipare e che GungHo Online vuole coinvolgere nuovamente con un capitolo rinnovato nelle meccaniche e nella struttura. La frenetica azione di Let It Die: Inferno Inferno può infatti contare su di un impianto che introduce elementi roguelite, alcune soluzioni tipiche degli extraction shooter e un contesto PvPvE dai tratti entusiasmanti, che unitamente al folle immaginario post-apocalittico di Let It Die e Deathverse concorrono a comporre un'esperienza dall'indubbio potenziale, catapultandoci in un vero e proprio inferno dantesco. Al comando di un Raider che si lancia nei gironi dell'enorme voragine nel tentativo di raccattare risorse preziose e fuggire prima di una nuova spedizione, oppure crepare male salvo poi reincarnarsi, dovremo procurarci armi man mano più potenti, che si sposino con il nostro approccio al combattimento e ci consentano di uscire vincitori dagli inevitabili scontri con avversari controllati dalla CPU o altri giocatori. Due personaggi di Let It Die: Inferno si scontrano Il gameplay fa riferimento a una progressione molto ragionata, che vede inizialmente il nostro personaggio muoversi e attaccare in maniera legnosa, salvo poi diventare più rapido, agile e resistente man mano che vengono sbloccati nuovi potenziamenti. Volete saperne di più? Date un'occhiata al nostro articolo su Let It Die: Inferno.

Metroid Prime 4: Beyond In uscita su NSW e NS2 il 4 dicembre A ben diciotto anni di distanza dall'uscita di Corruption, a dicembre Metroid Prime 4: Beyond fa finalmente il proprio debutto, sia su Nintendo Switch che su Nintendo Switch 2, mettendoci nuovamente al comando della scaltra cacciatrice di taglie intergalattica Samus Aran, impegnata in una nuova avventura che la porterà a visitare un'ambientazione completamente inedita, il pianeta Viewros. Qui la protagonista del gioco, privata come da tradizione delle proprie abilità ai fini della progressione, dovrà confrontarsi con uno scenario a dir poco ostile, abitato da creature pericolose e caratterizzato da un design dei livelli fatto di zone inizialmente precluse, ma che avremo modo di visitare una volta rientrati in possesso di una specifica capacità. Metroid Prime 4 e la zona "open world" che non convince Le basi del sottogenere metroidvania vengono insomma ribadite in Beyond, nell'ambito di una struttura open world che introduce la (non molto convincente) novità della motocicletta, che consente a Samus di spostarsi rapidamente da un punto all'altro della mappa e, contestualmente, di dar vita a combattimenti frenetici ad alta velocità. L'armatura di Samus risplende in Metroid Prime 4: Beyond A tal proposito, abbiamo provato Metroid Prime 4: Beyond alcuni giorni fa, ritrovando le atmosfere della trilogia originale, alcune interessanti novità anche sul piano della dinamicità dell'azione e un impianto che si conferma particolarmente solido. L'atteso ritorno sarà in grado di soddisfare le nostre aspettative? Lo scopriremo fra pochissimo.

Octopath Traveler 0 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NS2 il 4 dicembre Octopath Traveler 0 si pone come un prequel rispetto agli eventi raccontati nei primi due capitoli della serie prodotta da Square Enix, ma a differenza del mobile game Champions of the Continent punta su di una struttura RPG tradizionale, asciutta e diretta, forte di un sistema di progressione lineare e della possibilità di reclutare alleati man mano che ci si addentra nella storia. Uno degli scenari di Octopath Traveler 0 Certo, il gioco riprende alcune delle soluzioni sperimentate su iOS e Android, vedi ad esempio il party composto da otto componenti, quattro in prima linea e quattro nelle retrovie: un'impostazione che apre le porte a molteplici possibilità sul fronte strategico, ma che potrebbe diluire la componente narrativa a causa del gran numero di personaggi presenti nel gioco, oltre trenta. Come abbiamo scritto nel nostro ultimo articolo dedicato a Octopath Traveler 0, il sistema di combattimento resta fedele al DNA del franchise, con Break e Boost a fare da colonna portante di un meccanismo a turni che si conferma appassionante, impegnativo e sfaccettato, ma che bisognerà verificare lato bilanciamento in fase di recensione. Una sequenza di combattimento di Octopath Traveler 0 Non mancano le novità, come ad esempio la possibilità di costruire un villaggio, posizionarne gli edifici e puntare al suo sviluppo attraverso meccaniche gestionali dai tanti risvolti, incluso un intreccio con le missioni secondarie per l'attrazione di nuovi e potenti alleati.

Skate Story In uscita su PC, PS5, NS2 l'8 dicembre Uno dei titoli più bizzarri degli ultimi anni, Skate Story mette insieme i trick e le acrobazie dei giochi di skateboard con un'ambientazione inaspettata, in cui controlliamo un demone fatto di vetro che vuole a tutti i costi divorare la luna ma potrà raggiungerla solo utilizzando la tavola da skate che gli è stata regalata dal Diavolo in persona. Un grind eseguito dal protagonista di Skate Story Inizia in questo modo un viaggio fra gli scenari inquietanti delle Emptylands e le numerose insidie che si nascondono all'interno di questi luoghi misteriosi, che dovremo affrontare a colpi di manovre speciali, nell'ambito di un sistema di combattimento che utilizza il punteggio delle nostre combo per infliggere danni ai nemici. Abbiamo provato Skate Story lo scorso luglio.

Microsoft Flight Simulator 2024 In uscita su PS5 l'8 dicembre Un'altra esclusiva Xbox debutta su PS5 con Microsoft Flight Simulator 2024, l'ultima edizione dello straordinario simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio, che consente di mettersi alla guida di un'enorme varietà di velivoli e di pilotarli in maniera molto simile alla realtà, sorvolando scenari riprodotti con una cura incredibile grazie alla tecnica della fotogrammetria. Uno degli aerei di Microsoft Flight Simulator 2024 Rispetto al precedente episodio, la versione 2024 introduce una modalità carriera che ci guiderà passo passo all'interno di una progressione fatta di sessioni preliminari, brevetti da ottenere, trasporti commerciali e un avvicinamento graduale alle imprese più ambiziose e importanti, condite da tante attività collaterali: dalla fotografia aerea alle sfide a tempo, passando per le professioni specialistiche. Le novità riguardano anche l'ampiezza dell'hangar, che oltre a diversi aerei ora accoglie elicotteri, alianti, dirigibili e persino mongolfiere per offrire un'esperienza di gameplay estremamente varia, capace stavolta di poggiare su basi simulative ancora più solide e su strumenti che supportano in maniera importante le nostre sessioni di volo. Gli elicotteri sono una delle novità di Microsoft Flight Simulator 2024 Quello che arriva su PlayStation 5 è dunque un prodotto migliorato sotto ogni aspetto, arricchito di tanti nuovi contenuti e naturalmente ottimizzato sul piano tecnico rispetto a quello che è stato il burrascoso esordio su Xbox Series X|S: una situazione di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Microsoft Flight Simulator 2024.

Unbeatable In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 9 dicembre Ambientato in un futuro distopico in cui la musica è proibita e chiunque osi suonare diventa automaticamente un criminale, Unbeatable si presenta come un progetto indie dal fascino unico, capace di fondere atmosfera anime, ritmo e narrazione nell'ambito di un'esperienza che fin dalle prime battute appare affascinante, stilosa e originale. La protagonista di Unbeatable La storia che viene raccontata nel gioco è quella di Beat, giovane cantante dai capelli rosa e leader di una band clandestina che si ribella all'oppressione a colpi di note. Le sezioni rhythm diventano così veri e propri combattimenti: mentre pattuglie di poliziotti tentano di zittirci, dovremo sconfiggerli seguendo il tempo e combinando colpi alti, bassi e schivate in una danza musicale sempre più serrata. Come abbiamo raccontato nella nostra prova di Unbeatable, il titolo sviluppato da D-Cell Games porta sullo schermo una grafica minimalista, che utilizza il cel shading per gli inevitabili rimandi agli anime e costruisce attorno alle vicende di Beat e dei suoi amici un piccolo mondo fatto di scenari differenti, curiose interazioni, segreti da scoprire e sfide da superare. L'interfaccia delle sezioni rhythm di Microsoft Flight Simulator 2024 Sono tuttavia le battaglie musicali a rappresentare il fulcro del pacchetto, grazie a un sistema che richiede un certo grado di precisione per portare a casa la vittoria e che, soprattutto, può contare su di una colonna sonora originale che si rivela subito spumeggiante, ricca di brani che non mancheranno di coinvolgervi nel corso della campagna.

Terminator 2D: No Fate In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 12 dicembre Terminator 2D: No Fate segna un clamoroso viaggio nel passato, ai tempi del secondo capitolo della celebre saga cinematografica, per consegnarci una sorprendente esperienza arcade bidimensionale in cui, al comando di Sarah Connor, del T-800 o persino di John Connor, dovremo affrontare le macchine inviate da Skynet per assicurarsi che il drammatico futuro del mondo non venga cambiato. Il nostro T-800 affronta il T-1000 in Terminator 2D: No Fate Rifacendosi alle sequenze più spettacolari del film ma introducendo al contempo situazioni inedite e finali multipli, il titolo sviluppato da Bitmap Bureau spinge forte sulla grafica in pixel art e su di un gameplay in stile multievento, che alterna sezioni action e sparatutto, frenetici inseguimenti e scontri con i boss per consegnarci una trasposizione tardiva ma affascinante di una pellicola cult.

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 19 dicembre Avatar: Frontiers of Pandora si prepara a cambiare volto e punta su di un importante rilancio a pochi giorni dall'uscita nelle sale del nuovo film della serie, Fuoco e Cenere. Il 5 dicembre il titolo sviluppato da Massive Entertainment riceverà infatti l'atteso aggiornamento che introduce la visuale in terza persona, mentre il 19 dicembre farà il proprio debutto l'espansione From the Ashes. Il protagonista di Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Quest'ultima introduce una storia inedita in cui vestiremo i panni di So'lek, un guerriero Na'vi che si trova a dover ricomporre il proprio clan e ad affrontare la micidiale alleanza fra le truppe RDA e i membri del Clan dei Cinerei, determinati a imporre il proprio dominio su Pandora attraverso una spietata e feroce violenza nei confronti dei loro simili. L'espansione sfrutta la grande novità della visuale in terza persona per consegnarci un gameplay rinnovato, che in From the Ashes viene supportato anche da un sistema di progressione migliorato, più semplice e intuitivo, nonché su di una maggiore quantità di armi e tecniche di combattimento che potremo utilizzare per avere ragione dei nostri nemici. Il pericoloso Clan dei Cinerei in Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Lo scenario della Foresta dei Kinglor, ora devastata dalle battaglie, fungerà da sfondo per le vicende narrate in questa avventura, che come detto tenterà di sfruttare l'entusiasmo che circonda il lancio di Avatar: Fuoco e Cenere per raggiungere un gran numero di potenziali nuovi utenti. A proposito, avete letto la nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora?