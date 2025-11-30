World of Tanks e Benedict Cumberbatch insieme per il trailer delle Holiday Ops

Il video, molto divertente, include alcuni palesi richiami al Dottor Strange e vede Cumberbatch interpretare il ruolo di un terapeuta che sta cercando di aiutare un uomo a dichiararsi alla donna di cui è innamorato, che lavora nel suo stesso ufficio ma sembra inarrivabile.

Benedict Cumberbatch è protagonista del nuovo trailer di World of Tanks , realizzato da Wargaming per lanciare le Holiday Ops 2026: un evento che, come da tradizione, consentirà ai tantissimi giocatori del simulatore di carro armato di cimentarsi con sfide extra e ottenere preziose ricompense.

Una tradizione consolidata

Non è assolutamente la prima volta che Wargaming ingaggia un attore famoso per promuovere World of Tanks: lo scorso anno è toccato a Jason Statham portare avanti quella che si pone ormai come una tradizione consolidata per il simulatore free-to-play.

Nel caso del trailer con Benedict Cumberbatch è possibile vedere anche un interessante dietro le quinte che documenta come sono state realizzate determinate scene e quanti take sono serviti per arrivare al risultato finale, davvero molto carino.