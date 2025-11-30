0

World of Tanks e Benedict Cumberbatch insieme per il trailer delle Holiday Ops

Wargaming ha pubblicato un divertente trailer con protagonista Benedict Cumberbatch per lanciare le Holiday Ops 2026 di World of Tanks.

Benedict Cumberbatch è protagonista del nuovo trailer di World of Tanks, realizzato da Wargaming per lanciare le Holiday Ops 2026: un evento che, come da tradizione, consentirà ai tantissimi giocatori del simulatore di carro armato di cimentarsi con sfide extra e ottenere preziose ricompense.

Il video, molto divertente, include alcuni palesi richiami al Dottor Strange e vede Cumberbatch interpretare il ruolo di un terapeuta che sta cercando di aiutare un uomo a dichiararsi alla donna di cui è innamorato, che lavora nel suo stesso ufficio ma sembra inarrivabile.

Man mano che la terapia prosegue, irrompono sulla scena personaggi sempre più assurdi, che affollano lo studio anche in maniera irruenta e addirittura lo distruggono, quando entra in campo l'inevitabile carro armato.

Alla fine tutti insieme accompagnano l'uomo mentre cerca di portare a termine la sua difficile missione: consegnare alla donna un regalo di Natale che si rivela decisamente azzeccato. Dov'è finito però il dottore?

Una tradizione consolidata

Non è assolutamente la prima volta che Wargaming ingaggia un attore famoso per promuovere World of Tanks: lo scorso anno è toccato a Jason Statham portare avanti quella che si pone ormai come una tradizione consolidata per il simulatore free-to-play.

Nel caso del trailer con Benedict Cumberbatch è possibile vedere anche un interessante dietro le quinte che documenta come sono state realizzate determinate scene e quanti take sono serviti per arrivare al risultato finale, davvero molto carino.

