World of Tanks e Benedict Cumberbatch insieme per il trailer delle Holiday Ops

Benedict Cumberbatch è protagonista del nuovo trailer di World of Tanks, realizzato da Wargaming per lanciare le Holiday Ops 2026: un evento che, come da tradizione, consentirà ai tantissimi giocatori del simulatore di carro armato di cimentarsi con sfide extra e ottenere preziose ricompense.
Il video, molto divertente, include alcuni palesi richiami al Dottor Strange e vede Cumberbatch interpretare il ruolo di un terapeuta che sta cercando di aiutare un uomo a dichiararsi alla donna di cui è innamorato, che lavora nel suo stesso ufficio ma sembra inarrivabile.
Man mano che la terapia prosegue, irrompono sulla scena personaggi sempre più assurdi, che affollano lo studio anche in maniera irruenta e addirittura lo distruggono, quando entra in campo l'inevitabile carro armato.
Alla fine tutti insieme accompagnano l'uomo mentre cerca di portare a termine la sua difficile missione: consegnare alla donna un regalo di Natale che si rivela decisamente azzeccato. Dov'è finito però il dottore?
Una tradizione consolidata
Non è assolutamente la prima volta che Wargaming ingaggia un attore famoso per promuovere World of Tanks: lo scorso anno è toccato a Jason Statham portare avanti quella che si pone ormai come una tradizione consolidata per il simulatore free-to-play.
Nel caso del trailer con Benedict Cumberbatch è possibile vedere anche un interessante dietro le quinte che documenta come sono state realizzate determinate scene e quanti take sono serviti per arrivare al risultato finale, davvero molto carino.