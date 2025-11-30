È ancora Black Friday su Instant Gaming: acquista ARC Raiders, il fenomeno del momento, in promo ad un ottimo prezzo

Su Instant Gaming, oggi, in occasione delle promozioni iniziate al Black Friday, è possibile acquistare ARC Raiders in offerta: lo sconto attivo sulla versione PC del gioco è del 30% e il costo d'acquisto è di 27,99€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: ARC Raiders ti catapulta in un mondo spezzato, dove per sopravvivere devi scavare, resistere e prosperare. La tua avventura si divide tra la superficie, dominio di macchine letali chiamate ARC, e la vivace città sotterranea di Speranza, dove potrai creare, riparare e migliorare il tuo equipaggiamento nel tuo laboratorio personale prima di tornare là fuori.

Ulteriori dettagli sul gioco

All'uscita avrai quattro mappe da esplorare, ognuna segnata da una doppia distruzione e da conflitti passati. Ogni spedizione sarà diversa grazie a condizioni mutevoli: clima, nemici e variabili di gioco cambieranno continuamente, costringendoti ad adattarti. Ciò che recupererai potrà essere venduto o trasformato in nuovo equipaggiamento, mentre completando missioni per i vari Mercanti scoprirai le tensioni e la solidarietà che tengono insieme questa fragile società.

Le macchine ARC rappresentano una minaccia costante: droni aggressivi e giganti meccanici richiederanno strategia, abilità e silenzio, perché ogni scontro può attirare altri Raider. Grazie all'albero delle abilità plasmerai il tuo stile di gioco. ARC Raiders è senza dubbio uno dei fenomeni videoludici dell'anno. Puoi scoprirne di più dando una lettura alla nostra recensione.