Doctor Strange 3 verrà di nuovo diretto da Sam Raimi, per un rumor

Anche la prossima avventura di Stephen Strange vedrà il coinvolgimento del multiverso ? A questo punto è probabile, anche se non è dato sapere in che maniera tale espediente narrativo verrà utilizzato.

L'arco narrativo per cui il regista ha posto le basi ne Il Multiverso della Follia potrebbe dunque essere destinato ad avere un seguito , con le circostanze e i personaggi che abbiamo visto nelle sequenze conclusive del film.

A spingere Raimi sono state anche le recensioni molto positive delle testate internazionali, che hanno promosso la sua visione ineditamente cupa e inquietante dello Stregone Supremo (o ex Stregone Supremo) del Marvel Cinematic Universe.

La scelta migliore?

Come detto, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha totalizzato incassi eccellenti con circa 956 milioni di dollari, avvicinandosi dunque alla soglia del miliardo come le pellicole Marvel di maggior successo in assoluto.

Nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo parlato di come Sam Raimi abbia preso in mano con grande sicurezza le avventure del personaggio, consegnandoci un'esperienza sicuramente diversa rispetto alle altre pellicole Marvel.

Da segnalare anche i ben noti cameo, fra cui quello di Patrick Stewart, che però si è rivelato deludente per l'attore,, e l'ottima prova fornita da Elizabeth Olsen.