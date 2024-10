Qualcuno ha provato a modificare la pagina di Silent Hill 2 su Wikipedia per sminuirne il successo

Ciò che è accaduto nelle scorse ore si pone per molti versi come l'ultima frontiera del trolling, visto che qualcuno ha modificato la pagina Wikipedia di Silent Hill per sminuire il successo del gioco, andando a riscrivere i voti della stampa internazionale.

Nello specifico, sono state abbassate e spesso azzerate le principali valutazioni espresse dalla critica nei confronti del remake firmato Bloober Team al fine di ridimensionare fortemente l'accoglienza riservata al gioco, ma in una maniera così esageratamente maldestra da essere stata subito notata.

Non ricordiamo episodi simili verificatisi di recente, il che rende particolarmente bizzarro questo tentativo di censurare i riscontri ottenuti da Silent Hill 2: un progetto che, come sappiamo, aveva destato parecchie perplessità che però si sono sciolte come neve al sole quando la stampa ha avuto sotto mano la versione completa.

Al fine di evitare il ripetersi di questo fenomeno, Wikipedia ha provveduto a bloccare la pagina del gioco e inibire in tal modo qualsiasi ulteriore tentativo di modificarla, almeno per il momento.