Bloober Team ha ringraziato per le recensioni di Silent Hill 2, tirando un sospiro di sollievo

Bloober Team è naturalmente soddisfatta delle recensioni del remake di Silent Hill 2 ricevute dalla stampa, tanto che ha voluto ringraziare pubblicamente per i voti ottenuti dal gioco, per la gran parte positivi. A quanto pare ha anche tirato un sospiro di sollievo, visto come molti ne parlavano prima di averci giocato.

Soddisfazione

Comunque sia, a esprimere la sua soddisfazione in prima persona è stato il direttore creativo dello studio Mateusz Lenart su X, dove ha scritto: "Finalmente abbiamo un buon numero di recensioni e di opinioni sul nostro remake di Silent Hill 2 😊

Sono davvero felice di aver potuto partecipare a questa impresa. Creare questo gioco è stata la più grossa sfida della mia carriera come sviluppatore.

Congratulazioni all'intero Bloober Team.

Grazie a Konami per averci supportato e aver avuto fiducia in noi."

Molti hanno commentato il post di Lenart congratulandosi a loro volta con lui e con il team per le recensioni ricevute da Silent Hill 2. Alcuni gli hanno chiesto com'è stata l'esperienza di realizzarlo, ricevendo come risposta "Difficile, ma anche soddisfacente." Per la parte che più gli è piaciuta, lo sviluppatore ha citato il lavoro fatto con gli attori sul set e la ricostruzione dei luoghi del gioco. Se vi interessa avere altri dettagli su Silent Hill 2, leggete la nostra recensione.