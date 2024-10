Gli autori di Star Citizen starebbero imponendo ai dipendenti di lavorare 7 giorni su 7, in vista di un evento

Il "raddoppio" sembra significare l'obbligo di lavorare sette giorni a settimana per le prossime due settimane per tutti coloro che lavorano alla CitizenCon, in programma il 19 ottobre a Manchester , in Inghilterra.

Insider Gaming ha riferito che la dirigenza di Cloud Imperium ha inviato un'e-mail al personale dello studio per istruirlo a " raddoppiare il lavoro nei prossimi 18 giorni per assicurarsi di creare ancora una volta un'esperienza straordinaria per la nostra comunità".

Lo sviluppatore di Star Citizen , Cloud Imperium, avrebbe imposto al suo personale di lavorare sette giorni su sette in vista di un importante evento che si terrà questo mese. Cloud Imperium ha rifiutato di commentare la situazione, dopo che un report è circolato in rete.

I dettagli sulla situazione di Cloud Imperium

La direzione di Cloud Imperium avrebbe comunicato in un'e-mail che tutto il personale è tenuto a lavorare sia il sabato che la domenica per le prossime due settimane. Tutto il personale deve essere in ufficio il sabato: Cloud Imperium ha sedi a Los Angeles (USA, California), Austin (USA, Texas), Manchester (Regno Unito) e Francoforte (Germania). Durante la domenica, la presenza in ufficio non è obbligatoria ma è comunque incoraggiata, secondo Insider Gaming. In ogni caso, il team dovrebbe lavorare da casa anche in tale giorno.

Secondo la mail, nel fine settimana saranno serviti colazione e pranzo. In cambio, Cloud Imperium darà ai lavoratori il TOIL (ovvero la possibilità di prendersi ferie aggiuntive in base alle ore extra lavorate) invece di pagare gli straordinari.

Insider Gaming ha riferito che Cloud Imperium ha permesso ai suoi dipendenti di lavorare 12 ore di straordinario "pre-approvate" in cambio di TOIL dal luglio 2024. Le ferie, tuttavia, saranno concesse solo una volta pubblicato Squadron 42, il gioco per giocatore singolo di Star Citizen. Se un dipendente lascia l'azienda prima di tale data, perde le ore di ferie guadagnate. Il problema è che Squadron 42 non ha una data di pubblicazione ed è stato rimandato più volte.