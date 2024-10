Che ne dite di un gioco gratis da GOG per i suoi saldi autunnali?

Come tradizione vuole, anche quest'anno il negozio di digital delivery GOG ha lanciato i suoi saldi autunnali , con tante offerte su tutto il catalogo. Per promuoverli ha messo in regalo un gioco completo , che vale decisamente la pena di provare. Si tratta di Whispering Willows di Night Light Interactive, un'avventura horror caratterizzata da uno stile visivo cartoon decisamente piacevole. Del resto è gratis...

Come riscattarlo

Quindi, come dire di no a un'offerta del genere? Oltretutto è anche un titolo valido, stando alla nostra vecchia recensione. Il gioco racconta di Elena Elkhorn, una ragazza che vaga per una città piena di spettri, con il potere di proiettare il suo spirito grazie a un amuleto che le ha regalato il padre. Il suo obiettivo è proprio quello di scoprire che fine ha fatto l'uomo, sparito da tempo. Per farcela dovrà esplorare un luogo pericolosissimo e risolvere i puzzle che la separano dalla verità.

Il modo per riscattare Whispering Willows da GOG è lo stesso di tutti gli altri giochi regalati dalla piattaforma: andate sulla pagina principale del negozio e scorrete verso il basso per trovare il banner del gioco (è ben visibile). Quando lo avrete trovato, cliccate sul pulsante verde che consente di aggiungerlo in automatico all'account. Non serve fare altro. Se volete altri dettagli, sopra c'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per aggiungere il gioco alla vostra libreria di GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Di nostri, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.