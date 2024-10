Il doppiatore di Sora si prepara a dire addio al personaggio dopo Kingdom Hearts 4

Osment ha doppiato Sora per la prima volta nell' originale Kingdom Hearts del 2002 e da allora ha ripreso il ruolo in 11 giochi, oltre a fornire la voce del personaggio in Super Smash Bros. Ultimate. Nella serie dà anche la voce a Vanitas.

Le parole del doppiatore di Sora

"Spero che presto si sappia qualcosa su [Kingdom Hearts 4], credo che si vociferi che ce ne sarà un altro", ha detto. "Sono sempre l'ultimo a saperlo, perché sono l'ultima fase del processo. Quindi spero di tornare presto in studio per scoprire cosa è successo a tutti".

Ricordiamo che il creatore della saga, Tetsuya Nomura, ha dichiarato in una recente intervista che Kingdom Hearts 4 dovrebbe portare la storia della serie verso la sua conclusione (il che non significa che sia l'ultimo gioco della saga). A proposito di questa notizia, Osment ha detto che potenzialmente si sta preparando a dire addio a Sora:

"Sono sicuro che [Nomura] ha grandi progetti per concludere la storia in modo soddisfacente. E penso che a volte questa sia la cosa migliore da fare, anche se si ha qualcosa che si ama e si sente di volerlo giocare per sempre, [è bene] concluderlo in modo piacevole e non lasciare che si trascini oltre il punto in cui il creatore vuole che vada. Credo che questa sia la strada da seguire. E chiaramente ci sono molte, molte ore di gioco che la gente potrà rivedere".