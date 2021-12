Splinter Cell Remake, Luca Ward suona la carica dopo l'annuncio

Splinter Cell Remake è ufficialmente in lavorazione e Luca Ward ha preso la notizia con grande entusiasmo, suonando la carica sulla sua pagina Facebook e puntando senz'altro a interpretare nuovamente il ruolo del protagonista, Sam Fisher.

Annunciato con un trailer, Splinter Cell Remake si trova nelle prime fasi di sviluppo presso Ubisoft Toronto, il che significa che ci vorrà ancora parecchio tempo prima di poter vedere il gioco nei negozi, immaginiamo con un lancio che avverrà esclusivamente su PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

"Splinter Cell Remake è Ufficiale!", ha scritto l'attore. "Qualche ora fa, Ubisoft ha annunciato che il primo iconico capitolo della saga di Sam Fisher tornerà, rifatto da zero per le nuove generazioni di console. Quanto siete gasati per questa notizia?"

Nei commenti al suo post, Ward ha lasciato intendere che ha intenzione di doppiare ancora una volta il protagonista del gioco, Sam Fisher, una delle figure più iconiche del panorama videoludico nonché un personaggio a cui l'artista ostiense è molto legato.

Immaginiamo a questo punto che sia proprio quello annunciato da Ubisoft Toronto il nuovo capitolo di Splinter Cell confermato da Luca Ward all'UltraPop Festival dello scorso anno. Un leak azzeccato con un anno di anticipo: i nostri complimenti a Luca!