Alien: Isolation: trailer annuncia che è disponibile per sistemi Android e iOS

Alien: Isolation è finalmente disponibile anche per sistemi iOS e Android, come reso noto da un nuovo trailer di gioco, pubblicato dallo sviluppatore Feral Interactive, cui si deve il port su sistemi mobile. Il video dura circa un minuto e mostra il gameplay sulle nuove piattaforme. Apparentemente sembra essere un ottimo lavoro.

Se vi interessa, potete acquistare Alien: Isolation su Google Play o App Store per 11,99€. Il prezzo non è bassissimo per un gioco mobile, ma in questo caso potrebbe valerne davvero la pena.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Alien: Isolation:

Prova la vera paura sulla tua pelle con Alien: Isolation, un horror di sopravvivenza ambientato in un'atmosfera di pericolo e suspense. A quindici anni dagli eventi di Alien, Amanda, la figlia di Ellen Ripley, intraprende una disperata battaglia per la salvezza, in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre.

Nei panni di Amanda, esplora un mondo sempre più pericoloso e affrontane gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien.

Indifesa e senza un'adeguata preparazione, Amanda dovrà andare alla ricerca di risorse, trovare soluzioni improvvisate e usare l'ingegno per riuscire nella missione e, soprattutto, per sopravvivere.