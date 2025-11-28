0

Il dock di ricarica doppio Venom per DualShock 4 è in offerta su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, oggi, viene messo in offerta il dock di ricarica targato Venom per DualShock 4 in occasione delle promo del Black Friday.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/11/2025
Dock di ricarica PS4

Su Amazon, oggi, in occasione del "reale" Black Friday, viene messo in promozione il dock di ricarica doppio per DualShock 4 che viene scontato del 13% per un costo totale e finale d'acquisto di 12,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui giù: Il dock di ricarica doppio per controller PS4 è l'accessorio ideale per mantenere sempre pronti all'uso i tuoi DualShock 4. Progettato per offrire praticità e ordine, consente di riporre e ricaricare contemporaneamente due controller, evitando cavi sparsi e garantendo una postazione di gioco sempre organizzata.

Ulteriori dettagli

Il sistema è dotato di due dongle Micro USB inclusi nella confezione, essenziali per il corretto collegamento dei controller alla base di ricarica. È importante controllare attentamente l'imballaggio per trovarli e assicurarsi che siano inseriti correttamente nei punti di contatto del dock per avviare la ricarica in modo ottimale.

51Vd95A9Efl Ac Sl1080

Il dock permette di ricaricare anche in modalità standby, assicurando che i controller siano sempre carichi e pronti per la sessione successiva. Le spie LED integrate offrono un'indicazione chiara dello stato di ricarica: la luce rossa segnala che la ricarica è in corso, mentre la luce blu indica che i controller hanno raggiunto la carica completa. Il design elegante, infine, con finitura nera lucida e opaca, si abbina perfettamente ai controller.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il dock di ricarica doppio Venom per DualShock 4 è in offerta su Amazon per il Black Friday