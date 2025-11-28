Il dock di ricarica doppio Venom per DualShock 4 è in offerta su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, oggi, in occasione del "reale" Black Friday, viene messo in promozione il dock di ricarica doppio per DualShock 4 che viene scontato del 13% per un costo totale e finale d'acquisto di 12,99€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui giù: Il dock di ricarica doppio per controller PS4 è l'accessorio ideale per mantenere sempre pronti all'uso i tuoi DualShock 4. Progettato per offrire praticità e ordine , consente di riporre e ricaricare contemporaneamente due controller, evitando cavi sparsi e garantendo una postazione di gioco sempre organizzata.

Ulteriori dettagli

Il sistema è dotato di due dongle Micro USB inclusi nella confezione, essenziali per il corretto collegamento dei controller alla base di ricarica. È importante controllare attentamente l'imballaggio per trovarli e assicurarsi che siano inseriti correttamente nei punti di contatto del dock per avviare la ricarica in modo ottimale.

Il dock permette di ricaricare anche in modalità standby, assicurando che i controller siano sempre carichi e pronti per la sessione successiva. Le spie LED integrate offrono un'indicazione chiara dello stato di ricarica: la luce rossa segnala che la ricarica è in corso, mentre la luce blu indica che i controller hanno raggiunto la carica completa. Il design elegante, infine, con finitura nera lucida e opaca, si abbina perfettamente ai controller.