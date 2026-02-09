Un remake di Rayman è stato praticamente confermato da Michel Ancel prima ancora dell'annuncio di Ubisoft

Intervistato da Retro Gamer, Ancel ha dichiarato di essere a conoscenza di "una sorta di remake" e che, pur non ricordando tutti i dettagli, dovrebbe trattarsi di una versione "in HD con qualche checkpoint in più e modifiche pensate per renderlo meno frustrante".

Presto l'annuncio ufficiale?

"Penso che Rayman sia ancora un gioco divertente, e che offra davvero tanti contenuti. Il ritmo è un po' lento perché hai un personaggio molto grande sullo schermo", ha spiegato Ancel nell'intervista. "Inoltre ha un gameplay che richiede una precisione al pixel, quindi non è sempre facile, ma è interessante vedere come i limiti di un tempo lo facciano sembrare ancora oggi qualcosa di originale."

"Anche se è complesso, credo che ci sia una sorta di remake in programma. Non ricordo esattamente quando, ma sarà in HD e penso che Ubisoft aggiungerà qualche checkpoint in più e altre piccole modifiche per renderlo un po' meno frustrante. Penso sia una buona scelta, perché quello è l'unico aspetto che potrebbe creare problemi ai giocatori meno esperti. Ma sì, credo che rimanga comunque un gioco davvero valido."

Normalmente, in casi del genere, inviteremmo alla cautela: Ancel da tempo non fa più parte di Ubisoft quindi magari non conosce con esattezza tutti i piani della compagnia, che tra l'altro è attualmente impegnata in un profondo processo di ristrutturazione che ha portato alla cancellazione di ben sei giochi, tra cui il remake di Prince of Persia.

Tuttavia, l'esistenza di una riedizione del primo Rayman è ormai quasi un "segreto di Pulcinella". Da mesi circolano voci su nuovi progetti legati al franchise, culminate a gennaio con la classificazione in Australia di Rayman 30th Anniversary Edition. Insomma, a questo punto sembra mancare soltanto la conferma ufficiale da parte della compagnia transalpina.