Rayman 30th Anniversary Edition è stato classificato in Australia, presto l'annuncio da Ubisoft?

Nella scheda compare Atari come sviluppatore e publisher, mentre la richiesta di classificazione proviene da UI Entertainment. La cosa non è del tutto insolita: Atari ha già curato riedizioni di classici appartenenti a IP non proprie, come Mortal Kombat: Legacy Kollection, quindi potrebbe trattarsi di un'operazione simile. UI Entertainment, inoltre, ha distribuito nei negozi diversi titoli Ubisoft tra cui The Rogue Prince of Persia, suggerendo la possibilità di un'uscita anche in formato fisico .

Una riedizione del primo Rayman per i trent'anni della serie?

La scoperta arriva a poche ore dalla soffiata dell'insider "j0nathan", secondo cui un gioco di Rayman sarebbe in arrivo molto presto. L'insider ha però avvertito che il progetto potrebbe "deludere tutti quanti quando verrà annunciato", perché "non è poi così nuovo". Quest'ultimo è un dettaglio perfettamente in linea con una possibile riedizione del primo gioco di Rayman del 1995, che ha da poco spento la sua trentesima candelina.

Uno scatto dal primo gioco di Rayman del 1995

A questo punto non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft, che potrebbero arrivare a breve: la classificazione di un gioco è infatti uno degli ultimi passaggi prima di un reveal o della pubblicazione.