Dragon Ball Age 1000 è un nuovo gioco della serie: ci ha lavorato anche Akira Toriyama

Dragon Ball Age 1000 arriverà il prossimo anno e ci permetterà di vestire i panni di nuovi personaggi originali in un mondo completamente nuovo. Vediamo cosa aspettarci.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/01/2026
Il protagonista di Dragon Ball Age 1000 in versione Super Saiyan

Bandai Namco ha svelato un nuovo gioco di Dragon Ball. Si chiama Dragon Ball Age 1000 (nome non definitivo). Il periodo di uscita previsto è il 2027, ma non sono state indicate le piattaforme di riferimento, sebbene si possa supporre che arriverà almeno su computer e sulle console principali di questa generazione.

Inoltre, è stato condiviso un trailer, che potete vedere poco sotto.

Il trailer e la descrizione di Dragon Ball Age 1000

La descrizione ufficiale spiega che si tratta di un "mondo di Dragon Ball completamente nuovo e personaggi del tutto originali, portati in vita da Akira Toriyama." Questo nuovo progetto videoludico "è in arrivo nel 2027!". La spiegazione continua: "Assisti al debutto di un personaggio mai visto prima, disegnato dallo stesso Akira Toriyama, all'interno del nuovo mondo di Dragon Ball, "AGE 1000". E non è tutto: il progetto "AGE 1000" introdurrà molti altri personaggi unici man mano che l'avventura si svilupperà."

"Il mondo di Dragon Ball continua ad espandersi. Resta sintonizzato per scoprire cosa arriverà dopo! Gli ultimi aggiornamenti saranno svelati al Dragon Ball Games Battle Hour 2026 negli Stati Uniti, il 18-19 aprile (PST). Potrai seguirlo dal vivo oppure tramite livestream!"

Secondo Bandai Namco, si tratta del gioco con più "elementi e ambientazioni" di sempre. Inoltre, Akira Toriyama ha investito molto lavoro su questo progetto: pare infatti che il gioco sia in sviluppo da 6-7 anni. Ricordiamo che il mangaka ci ha lasciati nel marzo 2024.

