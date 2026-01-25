1

MySims potrebbe tornare con un nuovo gioco su PC e console, secondo un sondaggio di EA

Un nuovo gioco di MySims potrebbe essere in sviluppo, se il sondaggio ufficiale che chiede ai fan cosa vorrebbero da un nuovo titolo è una prova sufficiente.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/01/2026
I personaggi di MySims

La serie di Electronic Arts MySims, nata nell'epoca Nintendo Wii e Nintendo DS, è tornata in vista nel 2024 su Nintendo Switch con il MySims Bundle Relax. Pare però che ci sia altro in programma.

Questo perlomeno è ciò che i fan pensano dopo che l'editore ha condiviso un nuovo sondaggio che sembra suggerire che un nuovo MySims per Switch e altre piattaforme potrebbe essere in arrivo.

Cosa è emerso dal sondaggio di MySims

A quanto pare, il sondaggio suggerisce che il gioco sarebbe un titolo di "simulazione d'avventura collaborativa rilassante", in cui i giocatori possono "esplorare un mondo stravagante, personalizzare il proprio villaggio, fare amicizia con abitanti e animali domestici e scoprire deliziosi segreti".

La pagina del sondaggio di MySims
La pagina del sondaggio di MySims

Il sondaggio chiede anche ai fan di indicare quali sono le caratteristiche che più trovano interessanti tra le seguenti, suggerendo il tipo di opera che possiamo aspettarci:

  • Gameplay collaborativo (co-op completo fino a 4 giocatori)
  • Gameplay in singolo (offline opzionale)
  • Mondo aperto fantasioso (oltre 3 ambientazioni da esplorare)
  • Cast di personaggi amato (oltre 50 NPC MySims unici)
  • Sandbox con costruzione di una base (costruisci e progetta un villaggio condiviso)
  • Personalizzazione e decorazione degli spazi (sblocca oggetti tramite missioni)
  • Varietà di animali domestici adorabili (colleziona, prenditene cura, personalizzali)
  • Sistemi di storia e progressione delle missioni
  • Personalizzazione del personaggio (abbigliamento, accessori, aspetto)
  • Ricompense per l'esplorazione (tesori nascosti, collezionabili)
  • Hobby in evoluzione (es. cucinare, pescare, suonare musica, aprire il proprio negozio)
  • Shopping (guadagna valuta di gioco per acquistare vestiti, decorazioni e collezionabili)
  • Cavalcature (viaggia velocemente ed esplora insieme agli altri)
  • Crafting (combina oggetti per creare mobili, decorazioni e vestiti unici)
  • Cross-play (PC, console, Switch)
MySims: Bundle Relax è secondo nella classifica del Nintendo eShop MySims: Bundle Relax è secondo nella classifica del Nintendo eShop

Diteci, cosa ne pensate? Vi interessa un nuovo MySims?

