MySims potrebbe tornare con un nuovo gioco su PC e console, secondo un sondaggio di EA

La serie di Electronic Arts MySims, nata nell'epoca Nintendo Wii e Nintendo DS, è tornata in vista nel 2024 su Nintendo Switch con il MySims Bundle Relax. Pare però che ci sia altro in programma.

Questo perlomeno è ciò che i fan pensano dopo che l'editore ha condiviso un nuovo sondaggio che sembra suggerire che un nuovo MySims per Switch e altre piattaforme potrebbe essere in arrivo.