MySims potrebbe tornare con un nuovo gioco su PC e console, secondo un sondaggio di EA

La serie di Electronic Arts MySims, nata nell'epoca Nintendo Wii e Nintendo DS, è tornata in vista nel 2024 su Nintendo Switch con il MySims Bundle Relax. Pare però che ci sia altro in programma.
Questo perlomeno è ciò che i fan pensano dopo che l'editore ha condiviso un nuovo sondaggio che sembra suggerire che un nuovo MySims per Switch e altre piattaforme potrebbe essere in arrivo.
Cosa è emerso dal sondaggio di MySims
A quanto pare, il sondaggio suggerisce che il gioco sarebbe un titolo di "simulazione d'avventura collaborativa rilassante", in cui i giocatori possono "esplorare un mondo stravagante, personalizzare il proprio villaggio, fare amicizia con abitanti e animali domestici e scoprire deliziosi segreti".
Il sondaggio chiede anche ai fan di indicare quali sono le caratteristiche che più trovano interessanti tra le seguenti, suggerendo il tipo di opera che possiamo aspettarci:
- Gameplay collaborativo (co-op completo fino a 4 giocatori)
- Gameplay in singolo (offline opzionale)
- Mondo aperto fantasioso (oltre 3 ambientazioni da esplorare)
- Cast di personaggi amato (oltre 50 NPC MySims unici)
- Sandbox con costruzione di una base (costruisci e progetta un villaggio condiviso)
- Personalizzazione e decorazione degli spazi (sblocca oggetti tramite missioni)
- Varietà di animali domestici adorabili (colleziona, prenditene cura, personalizzali)
- Sistemi di storia e progressione delle missioni
- Personalizzazione del personaggio (abbigliamento, accessori, aspetto)
- Ricompense per l'esplorazione (tesori nascosti, collezionabili)
- Hobby in evoluzione (es. cucinare, pescare, suonare musica, aprire il proprio negozio)
- Shopping (guadagna valuta di gioco per acquistare vestiti, decorazioni e collezionabili)
- Cavalcature (viaggia velocemente ed esplora insieme agli altri)
- Crafting (combina oggetti per creare mobili, decorazioni e vestiti unici)
- Cross-play (PC, console, Switch)
Diteci, cosa ne pensate? Vi interessa un nuovo MySims?