MySims: Bundle Relax è secondo nella classifica del Nintendo eShop

Rispetto alla classifica della settimana scorsa Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica ha perso una posizione, mentre The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ne ha perse quattro , scendendo dal quinto al nono posto. Hades e Overcooked! 2 sono invece fuori dalla top 10.

La classifica digitale

Mentre imperversano gli sconti per il Black Friday sull'eShop di Nintendo Switch, con oltre 2000 giochi in offerta, la classifica dedicata ai titoli disponibili solo in formato digitale vede ancora una volta Stardew Valley al comando, seguito però da Among Us.

Stardew Valley Among Us Cattails: Wildwood Story Giant Rush Candivity Airplane Flight Simulator Little Nightmares Sonic x Shadow Generations Stick Fight: The Game The Oregon Trail

Come si può notare, Cattails: Wildwood Story con un balzo felino è passato dalla nona alla seconda posizione, mentre purtroppo Metal Slug Tactics è già uscito dalla top 10.