PS5 nel bundle con contenuti esclusivi per Fortnite è al minimo storico per l'Amazon Black Friday

Nel mentre il Black Friday 2024 continua, Amazon Italia ci propone tante promozioni interessanti per vari prodotti a prezzi speciali. Un esempio è lo sconto ora disponibile per questo bundle di PS5 con il set "Cobalt Star" per Fortnite. Il prezzo attuale è del 14% più basso rispetto al prezzo migliore degli ultimi 30 giorni. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era 549,99€, mentre il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il bundle è venduto e spedito da Amazon.