Silent Hill 2 ha ancora problemi su PS5 Pro, rivela un video confronto

Quest'ultima ha ricevuto una piccola spinta sul piano della risoluzione , passando da 864p a 900p reali, e c'è un riscontro in termini di qualità dell'immagine, ma al contempo il frame rate appare ora meno stabile in deterninate situazioni.

Com'è possibile vedere nelle sequenze qui sotto, la patch 1.006 sistema larga parte degli sfarfallii che risultavano così evidenti nella versione precedente del gioco, ma sui bordi degli oggetti in lontananza il difetto è ancora presente, specie utilizzando la modalità prestazioni.

Fra alti e bassi

Silent Hill 2 è stato uno dei titoli più problematici su PS5 Pro e ha messo in evidenza un supporto che, soprattutto in ambito third party, si muove un po' fra alti e bassi, rivelandosi spesso incapace di mantenere le promesse fatte da Mark Cerny durante la presentazione dell'aggiornamento di metà generazione.

Certo, ci sono anche delle splendide eccezioni, vedi ad esempio The Callisto Protocol, che su PS5 raggiunge gli 8K a 30 fps con ray tracing attivo, oppure Stellar Blade, che su PS5 Pro risulta straordinario sul piano visivo a detta di Digital Foundry.