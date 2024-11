Stellar Blade su PS5 Pro è straordinario, rivela l'analisi di Digital Foundry

Stando all'analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, Stellar Blade gira in maniera straordinaria su PS5 Pro, ponendosi come uno dei giochi meglio ottimizzati in assoluto per la nuova console Sony.

L'action game sviluppato da Shift Up sfrutta in particolare la PlayStation Spectral Super Resolution per ottenere due nuove modalità grafiche; a cominciare dal Pro Max Mode, che punta a consegnarci la massima risoluzione sbloccando al contempo il frame rate ed è pensata per gli schermi che supportano la tecnologia VRR.

Abbiamo poi l'ormai tradizionale Pro Mode, che migliora in maniera netta la qualità dell'immagine e mantiene i 60 fps rocciosi della modalità prestazioni, risultando dunque perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di display Ultra HD, a prescindere dalla frequenza di aggiornamento del pannello.

Nella sua analisi, John Linneman consiglia senza troppi giri di parole il Pro Mode, che a suo avviso offre il miglior compromesso possibile fra nitidezza, effettistica e fluidità, andando ad arricchire non poco l'impatto visivo di Stellar Blade.