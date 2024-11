La tastiera meccanica Logitech G PRO TKL è al prezzo minimo storico per il Black Friday di Amazon

Le offerte del Black Friday 2024 di Amazon Italia permettono di acquistare tanti accessori da gaming a prezzi vantaggiosi. Tra le promozioni attive, ad esempio, c'è anche la tastiera meccanica Logitech G PRO TKL , che al momento è possibile acquistare beneficiando di uno sconto del 41% . Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 134,99 euro, mentre quello attualmente proposto per il Black Friday è di 79,99 euro , con un risparmio di 55 euro. Si tratta del minimo storico mai raggiunto su Amazon Italia. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con possibilità di reso fino al 15 gennaio 2025.

Le caratteristiche di Logitech G PRO TKL

Logitech G PRO TKL è una tastiera da gaming meccanica pensata per i giocatori professioni e gli amanti di eSport. È caratterizzata da un design compatto senza tastierino numerico e cavo USB staccabile che la rende più piccola e facile da trasportare. Utilizza switch meccanici GX Blue Clicky, noti per il loro feedback tattile e sonoro, che offrono una risposta rapida e precisa.

La tastiera Logitech G PRO TKL

La tastiera ha l'illuminazione RGB personalizzabile tramite il software Logitech G HUB, tramite il quale è possibile creare effetti di luce unici e programma le funzioni macro per i tasti da F1 a F12. Questo modello è caratterizzato anche da una struttura solida e piedini in gomma per assicurare una maggiore stabilità durante le sessioni di gioco più intense.