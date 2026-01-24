Un Rayman potrebbe essere in arrivo presto, ma rischia di "deludere tutti", per un leak

Potrebbe esserci più di un progetto legato alla serie Rayman, con un titolo che sembra possa essere annunciato presto da Ubisoft ma che rischia anche di deludere tutti, secondo quanto riferito da un insider e parzialmente confermato da un altro.
L'utente X "j0nathan", considerato una fonte piuttosto affidabile, riportato di recente alcune informazioni sui lavori in corso presso Ubisoft, riferendo anche che c'è un nuovo Rayman che potrebbe essere piuttosto vicino, ma soprattutto aggiungendo un dettaglio che può risultare allarmante.
Viene riferito che il gioco "non è poi così nuovo" e che potrebbe "deludere tutti quando verrà annunciato", cosa che rimane molto vaga e alquanto curiosa.
Un remake di Rayman Legends?
Per come è messo il discorso, sembra che la delusione non debba derivare dalla qualità del gioco in sé, ma forse dal fatto che non si tratti propriamente di un titolo nuovo bensì di un remake, e forse di un capitolo che non avrebbe avuto grande bisogno di un trattamento del genere.
Sommando insieme le varie caratteristiche, si è diffusa l'idea che possa trattarsi di un remake di Rayman Legends, gioco che in effetti è relativamente recente e poco bisognoso di una rivisitazione in chiave moderna.
In effetti, la questione sembra sia corroborata dal noto giornalista Tom Henderson, il quale riferisce che, in base alle proprie fonti, ci sarebbero due Rayman in sviluppo al momento, un nuovo capitolo (probabilmente il progetto in corso presso Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier) e un remake.
Quest'ultimo potrebbe dunque essere annunciato a breve, e potrebbe risultare un po' controverso, ma in ogni caso il tutto si basa esclusivamente su supposizioni e informazioni non confermate, al momento.