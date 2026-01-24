Lo sparatutto horror Crisol: Theater of Idols ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox: disponibile anche una demo su Steam

Il sangue al centro del gameplay

Presentato lo scorso giugno durante il Future Game Show, Crisol: Theater of Idols è un titolo horror ambientato in una versione alternativa e completamente distorta della Spagna, chiamata Hispania. Nel gioco vestiremo i panni di Gabriel, un soldato che usa il sangue come arma e risorsa vitale per una missione divina affidatagli dal Dio Sole. Il nostro obiettivo sarà quello di esplorare l'isola maledetta di Tormentosa, teatro di oscuri segreti e orrori di ogni genere, che fonde eventi storici, folklore e simbolismi religiosi per dare vita a un mondo unico e terrificante.

Gabriel utilizza il suo stesso sangue per riempire il caricatore delle sue armi. Tuttavia, ogni proiettile ne consuma la vita, con il giocatore che dovrà trovare un equilibrio tra la vita e la morte. I poteri basati sul sangue del protagonista sono un elemento centrale all'interno del gameplay non solo durante i combattimenti, dato che dovremo sfruttarli anche per risolvere complessi enigmi durante il corso della nostra visita in questa raccapricciante location.