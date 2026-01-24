Xbox in futuro potrebbe annunciare nuovi giochi solo quando saranno vicini al lancio

Secondo le fonti di Jez Corden, Microsoft Gaming avrebbe rivisto le proprie politiche sugli annunci dei giochi degli Xbox Studios. D'ora in avanti, le presentazioni dovrebbero avvenire solo quando la finestra di lancio sarà chiara e i lavori si troveranno in una fase avanzata dello sviluppo.
In un articolo su Windows Central, il giornalista afferma che "l'era in cui Microsoft faceva annunci in largo anticipo rispetto al completamento dei lavori è assolutamente finita". Situazioni come quella di Fable, svelato nel 2020 e atteso nei negozi nell'autunno 2026. non dovrebbero più ripetersi. La nuova linea dovrebbe inoltre evitare casi come Contraband, Perfect Dark o Scalebound, mostrati troppo presto, spariti dai radar e poi finiti in cancellazione, deludendo i fan e danneggiando il brand Xbox.
Annuncio e lancio a stretto giro?
"Mi è stato detto dalle mie fonti che l'epoca in cui Microsoft annunciava i giochi molto prima che fossero completi è definitivamente finita", ha scritto Corden. "Non dovremmo più vedere titoli come Contraband, Perfect Dark e simili annunciati con largo anticipo, così da evitare delusioni quando i progetti non vanno come previsto."
Naturalmente si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, sebbene Corden abbia più volte dimostrato di avere contatti affidabili all'interno degli studi di Microsoft Gaming. In ogni caso, un cambio di rotta sembra già visibile in eventi come l'Xbox Developer Direct, dove vengono mostrati solo giochi previsti entro l'anno successivo, salvo gli inevitabili imprevisti legati allo sviluppo.