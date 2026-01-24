Xbox in futuro potrebbe annunciare nuovi giochi solo quando saranno vicini al lancio

Secondo le fonti di Jez Corden, Microsoft Gaming avrebbe rivisto le proprie politiche sugli annunci dei giochi degli Xbox Studios. D'ora in avanti, le presentazioni dovrebbero avvenire solo quando la finestra di lancio sarà chiara e i lavori si troveranno in una fase avanzata dello sviluppo.

In un articolo su Windows Central, il giornalista afferma che "l'era in cui Microsoft faceva annunci in largo anticipo rispetto al completamento dei lavori è assolutamente finita". Situazioni come quella di Fable, svelato nel 2020 e atteso nei negozi nell'autunno 2026. non dovrebbero più ripetersi. La nuova linea dovrebbe inoltre evitare casi come Contraband, Perfect Dark o Scalebound, mostrati troppo presto, spariti dai radar e poi finiti in cancellazione, deludendo i fan e danneggiando il brand Xbox.