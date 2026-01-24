0

PC Game Pass ha aggiunto silenziosamente due classici di The Sims nel catalogo per gli abbonati

Attraverso EA Play sono arrivati, zitti zitti, altri due giochi all'interno del catalogo di PC Game Pass e si tratta di due vecchi classici della serie The Sims, con pacchetti collegati.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/01/2026
Un'immagine di The Sims

Un paio di novità sono emerse a sorpresa nel catalogo di PC Game Pass, con l'aggiunta di due classici della serie The Sims, ovvero The Sims 1 e The Sims 2, disponibili per gli abbonati, al di fuori dei titoli che erano stati annunciati per questa ondata di gennaio.

In effetti, i due giochi sono arrivati su Game Pass perché Electronic Arts li ha inseriti di recente nel Vault di EA Play, ovvero il catalogo di giochi scaricabili da coloro che hanno l'abbonamento specifico al publisher, e di conseguenza anche agli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

I due titoli sono peraltro stati aggiunti al catalogo insieme ai vari pacchetti di contenuti aggiuntivi, dunque si tratta di bundle di notevole estensione, considerando la quantità di contenuti al loro interno.

Gl outsider da EA Play

Ci aspettavamo qualche novità a sorpresa su Game Pass durante il recente Xbox Developer Direct, invece su questo fronte è mancata la novità aggiuntiva, sebbene ci sia stato davvero poco da recriminare all'evento, vista la quantità di informazioni interessanti emersa.

Le aggiunte su Game Pass
Le aggiunte su Game Pass

In ogni caso, gli abbonati a PC Game Pass possono comunque contare su altri due titoli che non erano stati riferiti nell'annuncio sui nuovi giochi in arrivo a gennaio con Game Pass, e sebbene si tratti di giochi ormai alquanto datati rappresentano comunque titoli di grande interesse.

Soprattutto, i pacchetti aggiuntivi sono veramente tanti e ampliano in maniera considerevole le potenzialità dei due capitoli, nonostante ovviamente l'attenzione sia ora rivolta interamente a The Sims 4, che ha recentemente ricevuto il pacchetto "Intrighi a Palazzo".

#Game Pass
