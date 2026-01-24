PC Game Pass ha aggiunto silenziosamente due classici di The Sims nel catalogo per gli abbonati

Un paio di novità sono emerse a sorpresa nel catalogo di PC Game Pass, con l'aggiunta di due classici della serie The Sims, ovvero The Sims 1 e The Sims 2, disponibili per gli abbonati, al di fuori dei titoli che erano stati annunciati per questa ondata di gennaio.

In effetti, i due giochi sono arrivati su Game Pass perché Electronic Arts li ha inseriti di recente nel Vault di EA Play, ovvero il catalogo di giochi scaricabili da coloro che hanno l'abbonamento specifico al publisher, e di conseguenza anche agli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

I due titoli sono peraltro stati aggiunti al catalogo insieme ai vari pacchetti di contenuti aggiuntivi, dunque si tratta di bundle di notevole estensione, considerando la quantità di contenuti al loro interno.