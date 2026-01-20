Xbox Game Pass svela i nuovi giochi in arrivo a gennaio, con Death Stranding e tanto altro

Microsoft ha annunciato in via ufficiale i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass per la seconda metà di gennaio, e si tratta di un'altra bella infornata composta da 10 giochi tra quelli ancora mai approdati nel servizio e quelli che passano da un tier all'altro.

Spicca in particolare la presenza di Death Stranding: Director's Cut, che verrà messo a disposizione sia per gli utenti Ultimate che Premium, ma ci sono anche diversi altri titoli molto interessanti in questa seconda ondata di gennaio, vediamo la lista dei giochi:

Death Stranding Director's Cut (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)

RoadCraft (PC) - 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)

Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)

The Talos Principle 2 (PC e Xbox Series X|S) - 27 gennaio (Ultimate, Premium, PC)

Anno: Mutationem (Cloud, PC e Xbox) - 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC)

Drop Duchy (Cloud, PC, e Xbox) - 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC)

MySims: Cozy Bundle (PC) - 29 gennaio (Ultimate, PC)

Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 29 gennaio (Ultimate, Premium, PC)

Indika (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 2 febbraio (Ultimate, PC)

Final Fantasy II (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 3 febbraio (Ultimate, Premium, PC)

Da notare che la stragrande maggioranza delle uscite è prevista sia su Ultimate che su Premium, anche perché in effetti non risultano lanci al day one, in questa mandata.