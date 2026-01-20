Xbox Game Pass svela i nuovi giochi in arrivo a gennaio, con Death Stranding e tanto altro

Microsoft ha annunciato in via ufficiale i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass per la seconda metà di gennaio, e si tratta di un'altra bella infornata composta da 10 giochi tra quelli ancora mai approdati nel servizio e quelli che passano da un tier all'altro.
Spicca in particolare la presenza di Death Stranding: Director's Cut, che verrà messo a disposizione sia per gli utenti Ultimate che Premium, ma ci sono anche diversi altri titoli molto interessanti in questa seconda ondata di gennaio, vediamo la lista dei giochi:
- Death Stranding Director's Cut (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- RoadCraft (PC) - 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- The Talos Principle 2 (PC e Xbox Series X|S) - 27 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Anno: Mutationem (Cloud, PC e Xbox) - 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Drop Duchy (Cloud, PC, e Xbox) - 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- MySims: Cozy Bundle (PC) - 29 gennaio (Ultimate, PC)
- Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 29 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Indika (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 2 febbraio (Ultimate, PC)
- Final Fantasy II (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 3 febbraio (Ultimate, Premium, PC)
Da notare che la stragrande maggioranza delle uscite è prevista sia su Ultimate che su Premium, anche perché in effetti non risultano lanci al day one, in questa mandata.
Una buona infornata
Ricordiamo peraltro che, oltre ai titoli annunciati, l'ondata precedente ha ricevuto a sorpresa anche Quarantine Zone: The Last Check, e non è escluso che anche questa seconda mandata possa ottenere ulteriori aggiunte, soprattutto considerando l'Xbox Developer Direct in arrivo questa settimana, giovedì 22 gennaio.
Nei giorni scorsi abbiamo anche visto che Game Pass perderà sette giochi alla fine di gennaio, ma le nuove introduzioni continuano ad essere in numero superiore, mantenendo dunque il bilancio del catalogo in attivo.
Ci sono diversi giochi interessanti in questa ondata: al di là di Death Stranding, c'è Ninja Gaiden Ragebound che rappresenta un altro "highlight" del mese per il servizio su abbonamento, ma anche diverse altre introduzioni come The Palos Principle 2, Roadcraft, Warhammer 40,000: Space Marine II e Indika, a comporre un'offerta decisamente variegata.