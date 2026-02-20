Cinque giochi sono stati aggiunti ai Retro Classics su Xbox Game Pass

Strane avventure e vecchi arcade

I Retro Classics di Xbox Game Pass sono giochi classici provenienti dal catalogo di piattaforme storiche che possono essere giocati in streaming dagli abbonati al servizio di Microsoft, attraverso una collaborazione con Antstream Arcade.

L'iniziativa è davvero molto interessante, mettendo a disposizione giochi che sono anche piuttosto difficili da reperire a questo punto, in maniera piuttosto semplice e a distanza di una semplice pressione di tasto.

Il funzionamento dei Retro Classics è un po' altalenante: la qualità dello streaming in certi casi non è particolarmente alta, e unita all'aspetto inevitabilmente datato di alcuni di questi può risultare non troppo piacevole, ma dipende da caso a caso.

In questa mandata si segnalano in particolare Return to Zork, un capitolo più recente della serie, datato 1993 e appartenente all'ondata di avventure su CD-ROM con tanto di video live action con attori in carne e ossa, e Beyond Zork: The Coconut of Quendor del 1987, facenti parte del franchise che è considerato praticamente uno dei fondatori del genere delle avventure grafiche.

A quanto pare, il catalogo di Retro Classics sembra destinato ad espandersi a cadenza mensile con una introduzione al mese, guardando il trend di quest'ultimo periodo.